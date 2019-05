Im dłużej są z nami, tym czystsze środowisko

Według WRAP przemysł odzieżowy jest czwartą co do wielkości branżą mającą wpływ na środowisko naturalne – tuż po budownictwie mieszkaniowym, transporcie i produkcji żywności. Pranie i pielęgnacja odzieży odpowiadają za 1/3 naszego śladu węglowego, a ponad 25% ubrań kupowanych przez gospodarstwa domowe ląduje w koszu.

Zlecone przez Procter & Gamble i ogłoszone podczas konferencji branży modowej Copenhagen Fashion Summit badania wykazały, że chociaż 40% osób planowało nosić zakupione ostatnio przez siebie ubranie przynajmniej 30 razy, tak naprawdę ponad ⅓ badanych wyrzucała je już po kilkukrotnym założeniu (mniej niż 10 razach). Ponad 70% respondentów stwierdziło przy tym, że głównym powodem, dla którego pozbywają się ubrań, jest utrata kształtu, blaknięcie i starzenie się. Co ciekawe, mniej niż 1/4 badanych osób zdawała sobie sprawę z tego, że przemysł mody plasuje się w czołówce branż najbardziej szkodliwych dla środowiska naturalnego. 90% badanych osób stwierdziło zaś, że byłyby skłonne zmienić swoje przyzwyczajenia.

Jak to zrobić? Ważne jest pranie ubrań w krótkich cyklach i w niskiej temperaturze. 80% zużycia energii przy praniu wykorzystywana jest bowiem na ogrzewane wody, zatem obniżając temperaturę prania zużywa się mniej energii, a co za tym idzie wytwarza mniej dwutlenku węgla przedostającego się do atmosfery. Ważne jest również to, aby ubrań nie wyrzucać po kilku razach i kupować je odpowiedzialnie, nastawiając się na zakup dobrej jakości, który będzie nam służył dłużej. Zachowanie ubrań na dłużej ma dużo szerszy pozytywny wpływ niż tylko mniejsza szkodliwość dla środowiska wynikająca z produkcji odzieży.

Źródło: Procter & Gamble