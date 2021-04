Ile zarabia i kim jest programista-freelancer?

Nie ma chyba takiej dziedziny pracy freelancerksiej, która bardziej kojarzy się z prestiżem i wysokimi zarobkami niż programowanie i szeroko pojęte IT. O tym, że grupa ta budzi duże zainteresowanie również wśród osób spoza branży świadczy chociażby ilość stereotypów, jakie krążą o programistach w sieci czy też liczba zapytań w wyszukiwarkach internetowych na temat ich zarobków. Dlatego też, Useme.com postanowiło przebadać tę grupę freelancerów, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

Kim są polscy programiści-freelancerzy?

IT to dziedzina zdominowana przez mężczyzn na całym świecie. Ta reguła dotyczy także Polski oraz tej część grupy zawodowej, która specjalizuje się w realizacji zleceń freelancerskich. Z badań Useme wynika, że stanowią oni aż 94,3% ankietowanych w stosunku do 5,7% kobiet. Wśród programistów-freelancerów najliczniejszą grupa (50,6% badanych) to osoby młode, tj. w przedziale wiekowym 25-34 lat. Na drugim miejscu (28,1%) są nieco starsi wolni strzelcy, tj. w przedziale 35-44 oraz 18-24 lata reprezentowani przez co czwartego (24,1%) respondenta. Najmniej liczne wśród programistów są grupy wiekowe to 45-54 lata (2,3%) oraz 55-64 lata (1,1%).

Ile zarabia polski programista-freelancer?





Ten aspekt pracy polskich programistów budzi chyba największe zainteresowanie, a przez to i emocji. IT to tradycyjnie ta grupa zawodowa, w której zarobki są najwyższe na rynku. Oczywiście wynagrodzenie uzależnione jest od kilku czynników, tj.: doświadczenie, w tym liczby zrealizowanych projektów i stopnia ich skomplikowania czy zakresu prac, specjalizacji, siły marki osobistej lub inaczej mówiąc oceny wolnego strzelcy na platformach freelancerskich czy też liczby i jakości referencji. Pod uwagę należy wziąć także fakt, czy wolny strzelec utrzymuje się tylko z freelancingu, czy jedynie dorabia. Z badań Useme wynika, że dla blisko połowy (49,5%) respondentów, freelancing jest jedyna formą zarobkowania, a dla pozostałych 50,5% stanowi formę dorobienia do etatu lub innej formy głównego zajęcia.

W grupie badanych, co trzeci (32,1%) ankietowany programista zadeklarował, że miesięcznie uzyskuje z freelancingu dochody do 3.000 zł. Zazwyczaj takie zarobki, otrzymują młodsi specjaliści lub junior programiści, którzy pracują dorywczo w trakcie nauki na studiach lub freelancerzy, którzy dorabiają zleceniami do głównego zawodowego zajęcia. Z kolei, wynagrodzenie w kwocie 3.000-5.000 tysięcy zł otrzymuje 17,2% polskich specjalistów IT będących freelancerami. Blisko co czwarty wolny strzelec zarabia powyżej 5.000 zł miesięcznie, z czego 20,7% respondentów osiąga dochody w przedziale 5.000-10.000 zł, a 17,2% zarabia powyżej 10.000 zł miesięcznie na rękę. W tej grupie, coraz częściej zdarzają się także zarobki przekraczające 15.000 zł, a nierzadko także 17.000 zł. To znacząca różnica w porównaniu z pozostałymi grupami wolnych strzelców w naszym kraju, których uposażenie powyżej 10.000 zł nie jest standardem. Choć trzeba zaznaczyć, że najwyższe zarobki zarezerwowane są dla doświadczonych ekspertów w rzadkich obszarach IT, np. programiści mobilni iOS czy zaawansowani architekci systemów IT.

Kobiety-freelancerki, będące specjalistkami IT zarabiają niestety mniej niż ich koledzy po fachu. Panie uzyskujące miesięcznie ponad 10 tysięcy złotych to jedynie 1% to badanych freelancerów a mężczyźni to 5%. W przedziale 5.000 – 10.000 złotych, kobiety to zaledwie 7%, podczas gdy panowie reprezentują 11% respondentów.

- Wszyscy freelancerzy to jedna z niewielu grup zawodowych, która dzięki Covid-19 zyskała, zarówno pod względem liczby zleceń, jak i wzrostu stawek. Jednak to wolni strzelcy będący specjalistami IT, mogą czuć się prawdziwymi beneficjentami obecnej sytuacji, gdyż zyskali najwięcej – mówi Przemysław Głośny, prezes zarządu Useme.com, platformy rozliczającej prace freelancerów. – W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy pandemii, wzrost wynagrodzenia dla tej grupy zawodowej wyniósł ok 12%. Jednak wszystko wskazuje na to, że zarobki programistów w 2021 roku w dalszym ciągu będą rosły.

Ile projektów realizuje programista-wolny strzelec?

Blisko co trzeci badany (29,9%) zadeklarował, że w miesiącu wykonuje od 1 do 3 zleceń, tym samym ustępując miejsca tłumaczom i grafikom. Programiści utrzymują się także blisko średniej jeśli chodzi o większą miesięczną ilości zleceń: 14,9% wykonuje ich od 3 do 5 w miesiącu, a kolejne 6,9% realizuje od 5 do 10 zleconych prac.

Różnice widać dopiero powyżej poziomu 10 zleceń na miesiąc: tak obłożonych pracą jest zaledwie 5,7% badanych specjalistów IT, w porównaniu do 12,5% grafików, 21,7% copywriterów czy 26,4% tłumaczy. Kolejna różnica jest widoczna w grupie programistów-freelancerów realizujących długofalowe współprace. W taki sposób pracuje co czwarty ankietowany (25,3%). Jest to olbrzymia różnica w porównaniu np. do 4,6% tłumaczy, 9,3% copywriterów i 6,8% grafików. Dowodzi to, że programiści mają mniej zleceń, jednak są one bardziej czasochłonne.

Raport „ILE ZARABIA I KIM JEST POLSKI PROGRAMISTA - FREELANCER” został przygotowany przez platformę Useme.com w IV 2021 r. Dane opracowane na podstawie badania zrealizowanego przez Useme na reprezentatywnej próbie 1076 freelancerów, z wykorzystaniem metody badawczej CAWI, na przełomie 2020/21 roku.