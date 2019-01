Ile zarabia Data Scientist i dlaczego tak dużo?

Data Scientist to specjalista zajmujący się bardzo dokładnymi, rozbudowanymi analizami danych nieuporządkowanych, w szczególności big data. Osoby zatrudnione na tym stanowisk muszą posiadać szeroki wachlarz umiejętności. Oprócz niezbędnych kompetencji związanych z wykonywaniem skomplikowanych analiz statystycznych muszą dokładnie rozumieć biznes, dla którego pracują. Ponadto powinni oni posiadać umiejętności komunikacyjne, aby w czytelny i zrozumiały sposób zaprezentować wyniki swojej pracy.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem pracodawców na tych specjalistów, mogą oni liczyć na bardzo korzystne stawki wynagrodzeń. Z Raportu płacowego

Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2018 wynika, że osoby rozpoczynające swoją karierę na stanowisku Data Scientist otrzymują wynagrodzenie od 5,2 tys. zł do 6,4 tys. zł brutto miesięcznie. Specjaliści doświadczeni zarabiają od 6,7 tys. zł do 8,8 tys. zł. Natomiast starsi specjaliści mogą liczyć na zarobki od 9,8 tys. zł do 14,1 tys. zł.

Oprócz danych o wynagrodzeniach w raporcie można znaleźć informacje dotyczącą oferowanych benefitów. Dla doświadczonych specjalistów najczęściej oferowanym benefitem są karnety sportowo-rekreacyjne i dodatkowa opieka medyczna. Może z nich skorzystać, aż 99% badanych osób. Wykres poniżej przedstawia najczęściej oferowane benefity dla specjalistów doświadczonych.

Pełny raport dostępny jest na tej stronie.

Źródło: wynagrodzenia.pl