Ile zapłacimy za zagraniczne wakacje w 2020 roku?

Na wakacje w 2020 roku

Za wakacje w 2020 roku zapłacimy więcej niż dotychczas - taki wniosek płynie z raportu Instytutu Badań Traveldata. Ostatnie miesiące przyniosły wzrost cen za towary i usługi przeróżnej maści. Jak podaje GUS, ceny w październiku 2019, w porównaniu do zeszłego roku, podniosły się o ok. 2,5%. Coraz więcej kosztują podstawowe artykuły takie jak pieczywo, nabiał czy warzywa. Nic dziwnego, że podwyżki cen odnotowują także inne branże, w tym turystyka.

Według Instytutu Badań Traveldata, za wypoczynek w 2020 zapłacimy średnio 6517 zł. Osoba dorosła przeznaczy na ten cel ok. 2453 zł, a rodzina z dziećmi już 7554 zł. Najwięcej wydamy, planując urlop w wysokim sezonie turystycznym (zwłaszcza w lipcu i sierpniu) - wakacje w tym terminie mogą wynieść nawet 1000 zł ponad średnią. Jak wynika z raportu, podwyżki cen dotkną większość popularnych destynacji. Wymarzone wakacje w Grecji będą nas kosztować dodatkowe 228 zł, w Egipcie 248 zł, a w Turcji aż 264 zł.

Jak zaoszczędzić na wakacjach w 2020 roku?

Rok 2020 przyniesie unormowanie cen wyjazdów wakacyjnych. W praktyce oznacza to, że każda wycieczka będzie mieć standardową cenę, a czasy „polowania na lasty” odejdą w niepamięć. Trafienie atrakcyjnej oferty last minute poniżej 1000 zł będzie należeć do rzadkości. W tym roku przekonało się o tym już tysiące turystów, którzy z wykupem wakacji zwlekali do ostatniej chwili.

W 2020 roku oszczędności znajdziemy gdzieś zupełnie indziej. Eksperci z Instytutu Badań wskazują, że zamiast gorączkowego wyczekania na oferty last minute, dużo bardziej opłacalny może okazać się wykup wakacji first minute. Korzystanie z przedsprzedaży daje nam możliwość przebierania wśród ofert - kryterium może być tu nie tylko destynacja, ale także jakość hotelu, ilość dostępnych atrakcji czy konkurencyjna cena.

Biura podróży zachęcają do korzystania z opcji first minute. Przykładowo, przedsprzedaż w ITACE jest gwarancją najniższej ceny i dostępu do dodatkowych opcji, np. ubezpieczenia i niskich zaliczek. Kupując jako pierwszy, możesz zaoszczędzić nawet 700 zł. W tej opcji dużo tańszy okaże się wypoczynek na Balearach (o 708 zł), Wyspach Kanaryjskich (366 zł), w Portugalii (526 zł) czy Tunezji (251 zł).