Ile wydamy podczas zakupów robionych w Black Friday 2018?

Black Friday i Cyber Monday to zakupowe szaleństwo bardzo popularne na Zachodzie, które coraz bardziej umacnia się także w Polsce. Jak pokazują wyniki internetowego badania TNS, świadomość tych dwóch okazji wśród Polaków jest wysoka i wciąż rośnie – już 87% badanych wie, czym jest Black Friday i Cyber Monday (+12% r/r). Jak będziemy świętować w tym roku?

Szacuje się, że w tegorocznej akcji wyprzedażowej, 19-28 listopada, weźmie udział aż 6,7 milionów Polaków, a łączna suma ich wydatków przekroczy niemałą kwotę 2,3 miliarda złotych. Średnio wydamy po 340 zł, z czego większe wydatki deklarują mężczyźni (408 zł) niż kobiety (271 zł). Według badania TNS, najchętniej kupowanymi produktami podczas Black Friday i Cyber Monday są odzież, buty i inne akcesoria (57%), elektronika (43%), a także artykuły dla domu i ogrodu (13%). Jak zaś pokazują wewnętrzne dane eBay, w ubiegłym roku podczas listopadowych wyprzedaży, sprzedaż artykułów tych kategorii wzrosła aż o 100% w stosunku do standardowej dziennej sprzedaży.

Black Friday i Cyber Monday to także czas początku zakupów świątecznych, kiedy upatrzone wcześniej produkty można znaleźć w wyjątkowych cenach. Według badania TNS, co trzeci Polak już w listopadzie kupuje prezenty z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Informacji o tym, kiedy, gdzie i jakie pojawią się okazji polscy kupujący szukają na różne sposoby. Aż 66% sprawdza informację na stronach internetowych, co czwarty Polak chętnie wesprze się rekomendacją rodziny i znajomych, a 15% badanych będzie monitorować ogłoszenia i reklamy w poszukiwaniu kuponów rabatowych.

