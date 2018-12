Ile wydamy na prezenty i gdzie je kupimy?

Zakup świątecznych prezentów przewiduje zdecydowana większość Polaków. Jedynie 4% w ogóle nie ma tego w planach. Najwięcej z nas (35%) przeznaczy na upominki od 200 do 400 zł, zakupy w przedziale od 100 do 200 zł planuje 20%, a w budżecie do 100 zł chce się zmieścić 7% respondentów. Mniej więcej co piąty Polak chce zrobić zakupy za 400-600 zł, a 11,5% za kwotę wyższą niż 600 zł.

Zakupy z wyprzedzeniem. Stacjonarnie i online

Prawie 52% Polaków planuje w tym roku skorzystać z oferty sklepów online, a 37% zrobić świąteczne zakupy za pośrednictwem popularnych aukcji i giełd internetowych. Wielu z nas wciąż jednak woli tradycyjne miejsca sprzedaży takie, jak: galerie handlowe (53,5%), supermarkety (45%) oraz mniejsze sklepy (28%).

Prezenty idealne i te mniej chciane

Wśród prezentów wymienianych jako najbardziej oczekiwane, na pierwszym miejscu znalazła się… gotówka (odpowiedziało tak 19% badanych). Polacy chcieliby znaleźć pod choinką również m.in.: kosmetyki (14%), elektronikę (13%), biżuterię (11%) czy voucher prezentowy (8%). Według 40% badanych, idealny prezent to taki, który trafia w gust, wpisuje się w zainteresowania. 35% Polaków preferuje natomiast prezenty bardziej praktyczne i funkcjonalne.

Niezmienne pozostaje pierwsze miejsce na liście najbardziej niechcianych prezentów. Od lat we wszelkich opiniach wymieniane są tu skarpety. W tym roku wskazało na nie 12% pytanych. Wśród podarunków niepożądanych pod choinką znalazły się także inne ubrania, sprzęt kuchenny, perfumy, książki czy alkohol. Najbardziej nietypowymi odpowiedziami na pytanie o niechciany podarunek były: kadzidełko, lekarstwa, płyn do mycia nóg, prezerwatywy, łapka na muchy, blaszany naszyjnik, a nawet… dziecko.

Informacja o badaniu

Badanie zostało zrealizowane w dniach 13-14 listopada 2018 przez agencję SW Research. Wyniki opracowano na podstawie odpowiedzi reprezentatywnej próby 1018 Polaków w wieku powyżej 18 lat. Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem ankiety internetowej metodą CAWI.

Źródło: Wyjątkowy Prezent