Ile przed świętami wydamy na e-gadżety dla dzieci?

Analitycy badali nawyki konsumenckie i to, jak przekładają się one na konkretne zamówienia. Istotne stały się przy tym dane sprzedażowe sklepów zajmujących się handlem elektroniką w kanale tradycyjnym i e-commerce z ostatnich dwóch sezonów świątecznych. Z danych wynika, że większość zakupów mieści się w dwóch konkretnych przedziałach cenowych. Kwota rachunku zależy również od tego, dla kogo przeznaczona jest zawartość koszyka.

Dla dorosłego symbolicznie, dla dziecka z rozmachem

Według danych ITMAGINATION, klienci kupujący w okresie świątecznym sprzęt elektroniczny, najczęściej wybierają produkty w cenach oscylujących w granicach 100 - 200 zł lub 400 - 500 zł. Kwota przeznaczona na świąteczne podarunki jest uzależniona od tego, do kogo zakupy są skierowane - dorosłych, czy dzieci. Wśród produktów w przedziale cenowym 400 - 500 zł trzy czwarte to produkty, którymi z dużym prawdopodobieństwem zostaną obdarowane dzieci. Tymczasem w przypadku wydatków do kwoty 200 zł takie kryteria spełnia mniej niż połowa zakupionych towarów.

Co podarujemy dzieciom?

W ostatnich dwóch latach jako prezenty dla dzieci w świątecznym koszyku lądowały najczęściej gry Playstation, okulary do wirtualnej rzeczywistości i smartfony. Natomiast chętnie kupowanymi prezentami dla dorosłych są zestawy samochodowe GSM czy urządzenia do masażu ciała.

Paulina Kamieniecka, dyrektor dywizji Data Commerce w ITMAGINATION zauważa, że w sklepach z elektroniką przed świętami wydajemy znacznie więcej, niż normalnie. Sprzedaż w tym czasie wzrasta średnio dwukrotnie, a dla produktów w badanych przez tę firmę przedziałach cenowych 100 - 200 i 400 – 500 zł nawet trzykrotnie.

Źródło: ITMAGINATION