Jak zastrzega się znaki towarowe?

Formalnie, aby korzystać z podwyższonej ochrony marki należy złożyć wniosek o rejestrację znaku towarowego do właściwego Urzędu Patentowego. Postępowanie dzieli się na dwa etapy. W pierwszym ekspert sprawdza czy nie występują jakieś bezwzględne przeszkody w rejestracji (np. czy nie ubiegamy się o ochronę oznaczenia opisowego). W drugim ekspert czeka czy ktoś złoży sprzeciw do naszego zgłoszenia.

Jeżeli przebrniemy przez wszystkie formalności to otrzymamy 10-cio letnie prawo ochronne. Będzie ono obowiązywać od dnia zgłoszenia. Oznacza to, że nawet jeżeli procedura potrwa kilka lat to prawo ochronne będzie liczone właśnie od dnia wysłania wniosku. Najważniejsze zdaje się być to, aby całe to postępowanie zakończyło się sukcesem.

Istotnym czynnikiem wpływającym na szybkość procedury jest kraj, w którym chcemy uzyskać ochronę. W Polsce jest to Urząd Patentowy w Warszawie, a w przypadku wspólnotowych (unijnych) znaków towarowych jest nim Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) natomiast na wybraną wiązkę krajów – Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Ile trwa rejestracja znaku towarowego w Polsce?

Jeżeli chodzi o rejestrację znaku towarowego w Polsce, to trwa ona około 6 miesięcy. Dodatkowo kilka kolejnych miesięcy trzeba poczekać na świadectwo ochronne, które zostanie wysłane listownie. Co ciekawe planowane jest wprowadzenie świadectwa całkowicie elektronicznego na kształt tego potwierdzającego rejestrację znaków unijnych.

Całą procedurę można przedstawić w następujących etapach:

Analiza zdolności rejestrowej przez rzecznika patentowego (nieobowiązkowa) – 7 dni Badanie formalne przez Urząd Patentowy RP zakończone publikacją z Biuletynie Urzędu Patentowego – 1-2 miesiące Okres sprzeciwowy – 3 miesiące Decyzja o rejestracji znaku towarowego – 1 miesiąc Wydanie świadectwa ochronnego – 4-6 miesięcy

Łącznie wychodzi 9 – 12 miesięcy. To i tak jest bardzo dobry wynik. W latach 90-tych na ochronę znaku towarowego czekało się nawet do 5 lat. Jeśli jednak nie dostosujesz się do obowiązujących przepisów to postępowanie może się przedłużyć, a w najgorszym wypadku możesz nie uzyskać ochrony wcale.







Co przedłuży procedurę rejestrową znaku towarowego?

Błędy zgłaszającego w dokumentacji – mogą dotyczyć przykładowo nie wskazania do oznaczania jakich towarów i usług ma służyć znak, czy też posługiwania się pojęciami potocznymi zamiast tymi, które wskazane są w klasyfikacji nicejskiej.

Opieszałość eksperta Urzędu Patentowe go – bardzo duży wpływ na całą procedurę ma niewątpliwie sam ekspert, który często odkłada na później niewygodne dla niego sprawy. Największym problemem jest to, że nie jest on zobligowany żadnym terminem na zajęcie się danym zgłoszeniem.

Bezwzględne przeszkody rejestracji – przykładowo taką przeszkodą będzie oznaczenie zawierające zakazane symbole takie jak godło, barwa lub hymn Rzeczypospolitej Polskiej a także oznaczenia niedystynktywne, które w ogóle nie nadają się do pełnienia funkcji znaków towarowych. Jeżeli ekspert badając znak towarowy stwierdzi ich istnienie to najpewniej odmówi rejestracji.

Złożony sprzeciw do rejestracji – w Polsce funkcjonuje system rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych tzw. sprzeciwowy. Do 2016 roku ekspert sprawdzał nie tylko bezwzględne ale i względne przeszkody rejestracji. Obecnie gdy zaistnieje taka przeszkoda konieczne jest złożenie sprzeciwu przez uprawnionego do wcześniej zgłoszonego znaku towarowego. Jeżeli tak się stanie to postępowanie może potrwać nawet kilka lat. System ten oznacza konieczność samodzielnego, stałego monitorowania nowych zgłoszeń przez właścicieli znaków towarowych.

Wspomniane było, że tych wszystkich niepotrzebnych sytuacji da się uniknąć. Oczywiście wszelkimi formalnościami może się zająć rzecznik patentowy. Specjalista w zakresie prawnej ochrony marki wie, jak należy dostosować znak do rejestracji dzięki czemu może przyspieszyć tę procedurę. Trzeba pamiętać jednak, że pewnych terminów nie da się ruszyć (np. 3 miesięczny okres sprzeciwowy).

Ile trwa rejestracja znaku znaku towarowego na Unię Europejską?

Procedura Unijna jest podobna do tej w Polsce z jednym ważnym wyjątkiem. W odróżnieniu od polskiego urzędu, w którym eksperci nie badają już względnych przesłanek rejestracji, EUIPO informuje właścicieli wcześniejszych znaków unijnych o zgłoszeniu. To rodzi takie niebezpieczeństwo, że możemy niechcący donieść na siebie swojej konkurencji. Na przykłąd takiej, która ma już chroniony podobny do naszego znak towarowy.

Jeżeli sprzeciw nie wpłynie – znak jest rejestrowany. W tym przypadku rejestracja zajmuje 4-8 miesięcy. Poniżej przedstawione zostały poszczególne etapy zgłoszenia:

Analiza zdolności rejestrowej przez rzecznika patentowego (nieobowiązkowa) – 7- 10 dni Badanie formalne przez EUIPO zakończone publikacją informacji o zgłoszeniu – 2-3 tygodnie Okres sprzeciwowy – 3 miesiące Decyzja o rejestracji znaku towarowego oraz wydanie świadectwa ochronnego – 2-3 tygodnie

Czyli łącznie 4-5 miesięcy.

Ile trwa rejestracja znaku towarowego na świat?

Nie jest możliwe zastrzeżenie znaku towarowego na cały świat, ale ochronę można uzyskać w wybranej wiązce krajów. Bardzo korzystne jest dokonanie zgłoszenia przez WIPO. W tym przypadku rozszerza się ochronę na dalsze granice znaku już zarejestrowanego w procedurze krajowej lub unijnej. Jednym zgłoszeniem da się objąć swój znak ochroną w niemal 100 krajach świata. Rejestracja w tym wariancie zajmuje 12-18 miesięcy. Znów wszystko zależy od szybkości lub opieszałości konkretnego krajowego urzędu.

Ostatnią opcją jest zgłoszenie bezpośrednio przez urząd patentowy wybranego kraju. Nie wszystkie bowiem kraje są dostępne w procedurze przez WIPO. Z drugiej strony ta opcja powinna zainteresować osoby, które nie dysponują rejestracją znaku w kraju macierzystym a więc nie mają jak jej ochrony rozszerzyć. Należy też pamiętać, że część krajów wymaga działania przez miejscowych rzeczników patentowych. Nie zrobimy przykładowo samodzielnego zgłoszenia w stanach zjednoczonych.