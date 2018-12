Ile krajowych firm nie ma stron internetowych?

Co robi klient zanim pójdzie do sklepu i dokona zakupu produktu lub usługi? Zazwyczaj szuka w internecie informacji na ten temat. I tutaj do gry wchodzi strona producenta, handlarza i usługodawcy. Obecność w sieci zapewnia najwyższy poziom dostępności, bo klient o każdej porze dnia i nocy może skorzystać z zakładki kontaktowej i o wszystko zapytać. Coraz więcej polskich przedsiębiorców dostrzega więc w posiadaniu własnej strony WWW szansę na skuteczny marketing i promocję towarów i usług. Wymagania rynku wymuszają na firmach, aby tworzone strony były coraz bardziej zaawansowane technologicznie i umożliwiały m.in. składanie zamówień i śledzenie stanu ich realizacji.

Wskaźniki powoli rosną, ale…

Główny Urząd Statystyczny zbadał, jak polskie przedsiębiorstwa wykorzystywał dobrodziejstwa internetu w latach 2014 – 2018. Z przedstawionego przez organizację raportu wynika, że obecnie 2/3 firm w kraju ma własną stronę WWW. Liderami w tym podsumowaniu są duże przedsiębiorstwa, aż 90% z nich prowadzi działania on-line. Na drugim biegunie plasują się małe podmioty gospodarcze. W tym wypadku na obecność w sieci stawia tylko 62,5% przedsiębiorców. W porównaniu z 2014 rokiem największy przyrost firmowych stron internetowych odnotowano w branży dostaw wody, gospodarowania ściekami i rekultywacji. W cztery lata wynik wzrósł z 74,5% do 84,4%. Na drugim miejscu znajduje się naprawa i konserwacja komputerów oraz sprzętu komunikacyjnego z przyrostem o 7,1%, a na trzecim obsługa rynku nieruchomości z wynikiem 6,3%.

…Polska nadal w ogonie Europy

Unijna średnia przedsiębiorstw posiadających stronę internetową kształtowała się w 2017 roku na poziomie 77%. Polska średnia była o 10% niższa. Liderem we wspólnocie jest Skandynawia. Na pierwszym miejscu plasuje się Finlandia ze wskaźnikiem 96%, na drugim Dania z wynikiem 95%, a na trzecim Szwecja z wynikiem 91%. Zdecydowanie najgorzej pod tym względem jest w Rumunii. Tam tylko 45% firm używa stron WWW. Nieco lepiej jest w Bułgarii ze wskaźnikiem 51%. Za Polską w tym zestawieniu są jeszcze tylko Łotwa, Portugalia i Grecja.

Po co strona internetowa?

To pytanie, które często zadają osoby zakładające działalność gospodarczą. Wiele z nich uważa, że wystarczą media społecznościowe i umieszczenie tam kontaktu oraz oferty produktowej. To błąd. Bartosz Gadzimski z firmy Zenbox uważa, że strona internetowa jest niezbędna w rozkręcaniu firmy i jej promocji, do tego nie musi być droga. Przykładowo przedsiębiorca sam może rozbudować ją za pomocą narzędzi Wordpress.

Głównym zadaniem firmowej witryny jest prezentacja wyrobów, katalogów oraz cenników produktów i usług. W 2018 r. z wymienionej funkcji stron korzystało 61,2% polskich firm. Najchętniej stawiają na to przedsiębiorstwa finansowe i ubezpieczeniowe (88,5%). Podium uzupełniają firmy zajmujące się komunikacją (82,5%) oraz wytwarzaniem i dostarczaniem energii elektrycznej (80,6%). Kolejną ważną funkcjonalnością strony WWW jest umieszczanie informacji o wolnych stanowiskach pracy i możliwość przesyłania on-line dokumentów aplikacyjnych. Z tej formy interakcji z internautami najchętniej korzystają podmioty z branży informacyjnej i komunikacyjnej. Wynik 59,2% aż o 19,7% wyprzedza drugą w zestawieniu branżę finansowo-ubezpieczeniową.

Źródło: inPlus Media