Ile kosztuje komunia święta?

Ta religijna uroczystość wiąże się z kosztami przygotowania przyjęcia i wydatkami na ubranie, medalik, modlitewnik, świecę oraz pamiątkowe zdjęcie. W niektórych parafiach rodzice uiszczają składkę, za którą kościół kupuje dzieciom jednolite stroje (garnitury, alby lub suknie), rekwizyty i kwiaty do świątyni. W innych, organizacja wszystkich zakupów spada na barki opiekunów. Wydatki nie omijają też pozostałych członków rodziny. Do tradycji należy przecież obdarowywanie dzieci atrakcyjnymi i nierzadko kosztownymi prezentami.

Wyprawka

Ceny ubrań, strojów oraz akcesoriów i dodatków komunijnych są bardzo zróżnicowane. W zależności od ustaleń z parafią, chłopcy mają do wyboru trzy stroje: alby, komże lub garnitury. Albę, która jest odpowiednia dla obu płci, można kupić już za 120 zł, ale są dostępne także droższe, które kosztują nawet powyżej 200 zł. Komża kosztuje również około 120 zł. W obu przypadkach trzeba dokupić jeszcze spodnie, co oznacza dodatkowo ok. 30 - 40 zł. Garnitur kosztuje ok 150 - 200 zł. Na tym wydatki się nie kończą – potrzebna jest koszula (około 30 zł), muszka (10 zł) i buty (od 80 zł wzwyż).

Na sukienkę komunijną trzeba przeznaczyć około 300 zł. Dziewczynka potrzebuje jeszcze wianka (50 zł), torebki (20 - 30 zł) i butów (od 80 zł wzwyż). Niektórzy rodzice posyłają też swoje pociechy do fryzjera, gdzie specjalne, odświętne uczesanie może kosztować nawet do 100 zł.

Różaniec, książeczka i świeca to łącznie kolejne 50 - 60 zł. Czasami trzeba też zapłacić za pamiątkowe zdjęcie – tu ceny są zróżnicowane i zależą od fotografa. Z reguły jest to wydatek w granicach 20 - 30 zł. Podsumowując: koszt przygotowania dziewczynki do pierwszej komunii świętej to w wersji minimum wydatek w granicach 500 zł. Nieco taniej można ubrać chłopca, choć i tu trzeba liczyć się z kosztami na poziomie ok. 400 zł.

Ile kosztuje przyjęcie?

Ubranie to dopiero początek wydatków. Po uroczystości kościelnej z reguły odbywa się przyjęcie komunijne. Rodzice dzieci przystępujących do komunii w roku 2018 mieli utrudnione zadanie. Jeśli chcieli zorganizować przyjęcie poza domem, w wielu miastach w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach rezerwacji trzeba było dokonywać nie z rocznym, ale nawet z dwuletnim wyprzedzeniem.

W restauracjach samo wynajęcie sali to wydatek od 500 zł wzwyż. Do tego dochodzą koszty samego posiłku i obsługi. Uzależnione są one od wybranego przez klienta menu. Z reguły, w dużym mieście, stawki wynoszą ok 100 - 120 zł za osobę. Przy skromniejszym menu można oczywiście znaleźć ofertę za niższą cenę. Jeśli założymy, że w komunijnej imprezie bierze udział ok 15 - 20 gości, koszt organizacji przyjęcia może stanowić wydatek w granicach 3 000 zł. Do tego trzeba doliczyć tort (30 - 80 zł za 1 kg) i ewentualnie alkohol, jeśli rodzina zdecyduje się go spożywać.

Zdecydowanie tańszym rozwiązaniem jest oczywiście organizacja przyjęcia w domu. W większości miast bez problemu znaleźć można ofertę profesjonalnej firmy cateringowej przygotowaną specjalnie na taką okazję. Cena cateringu jest uzależniona nie tylko od menu, ale od tego czy klient zdecyduje się korzystać z zastawy dostarczonej przez zewnętrzną firmę oraz od tego czy na przyjęciu ma być zapewniona obsługa kelnerska. Koszt z jakim trzeba się liczyć – w granicach 100 zł od osoby.

Prezenty komunijne (zobacz co warto kupić) - jak wybrać, ile włożyć do koperty?

Odrębną kwestię stanowią prezenty stanowiące pamiątkę komunijną. Według danych Ceneo, pytani o optymalny koszt okolicznościowego podarunku Polacy wskazywali najczęściej kwoty w przedziale 500 zł - 1 000 zł jeśli chodzi o upominek od bliskiej rodziny. Tylko co dziesiąty Polak uważa, że bliscy powinni wydać nawet 2 000 zł.

Dzieci dostają sprzęt elektroniczny – tablety, komputery, smartfony, konsole do gier czy czytniki e-booków. Cena telefonu czy tabletu to wydatek od 300 zł wzwyż. Za laptop trzeba zapłacić co najmniej 1 000 zł. Klasyczny prezent – rower, to wydatek rzędu co najmniej 500 (w przypadku roweru miejskiego) lub 800 zł (za model sportowy).

Źródło: Kapitalni.org