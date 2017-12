Ile energii potrzebuje bitcoin?

Technika cyfrowa, a szczególnie kryptografia - o którą opiera się "wydobycie" bitcoina, jego kupno czy sprzedaż oraz płatności z jego zastosowaniem - wymaga ogromnej mocy obliczeniowej, a to pochłania energię. Pożerają ją intensywnie pracujące serwery, niezawodne systemy chłodzenia, bezpieczeństwo techniczne serwerowni.

Ktokolwiek ma do czynienia z centrami danych wie, jak dużo uwagi poświęca się kwestiom zmniejszania zużycia energii. Do tego, centra do obsługi przemysłu bitcoinowego często mieszczą się w Chinach, gdzie energia pochodzi w większości z paliw kopalnych. Efekt środowiskowy to czysty koszmar ekologów. W mediach pojawiają się porównania energochłonności operacji bitcoinowych do danych, które łatwo zrozumieć - np. dziennego zużycia energii przez jakieś państwo.

Oczywiście brzmi to apokaliptycznie. Oczywiście, wraz ze wzrostem zainteresowania bitcoinami zużycie energii będzie rosło. Nie można tylko w łatwy sposób oszacować, o ile. Wynika to m.in. ze skomplikowanego charakteru transakcji (ile energii potrzebuje każda z nich?). Pozostaje też pytanie o ostateczny efekt środowiskowy, tj. jakie znaczenie będzie miał bitcoin w przyszłości i ile energii będzie można oszczędzić dzięki jego stosowaniu i ograniczeniu innych form płatności.

