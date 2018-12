Ile czasu spędzają w sieci Polacy i co tam robią?

Z ostatniego raportu firmy doradczej McKinsey & Company „Cyfrowi Polacy – przyspieszenie e-rewolucji” wynika, że internet i cyfrowe technologie odgrywają w życiu Polaków coraz ważniejszą rolę, zmieniając ich zachowania i nawyki. W ciągu dwóch lat o 16% wzrósł odsetek osób korzystających ze smartfonów (do 94%). Niemal tyle samo cyfrowych Polaków (93%) ma już dostęp do sieci Wi-Fi. Co ciekawe, na przestrzeni ostatnich dwóch lat prawie podwoił się odsetek Polaków, którzy chętnie testują nowe technologie i kupują gadżety. Procent tych najbardziej zaawansowanych cyfrowo, mierzony jako odsetek całej populacji wzrósł z blisko 20 do 43%.

Eksperci zwrócili też uwagę na fakt, że rośnie zaufanie Polaków do cyfrowych innowacji, co dobrze widać na przykładzie usług finansowych. Wojciech Bogdan z McKinsey & Company zauważa, że blisko 30% społeczeństwa korzysta już z prostych usług bankowych za pomocą kanału online.

Dane pokazują, że ponad dwie trzecie (68%) Polaków sprawdza swoje konto oszczędnościowe za pomocą telefonu co najmniej 1–2 razy w tygodniu. Średnio co trzeci korzysta w internecie z podstawowych usług finansowych, a 14% z bardziej skomplikowanych takich jak rachunek maklerski czy IKE. Zdecydowana większość, bo aż 80%, jest zadowolona z usług finansowych dostępnych online, co przekłada się na rosnące zaufanie do ich dostawców. Dlatego dość wysoki jest odsetek Polaków (61%), którzy dokonując płatności internetowych, są skłonni zaufać innym instytucjom niż banki i zapisać dane karty kredytowej w wyszukiwarce.

Badanie pokazuje również, że im wyższy poziom ucyfrowienia, tym większa skłonność konsumentów do udostępniania swoich danych. 28% Polaków jest skłonnych udostępnić instytucjom finansowym informacje o sobie (geolokalizacja, historia połączeń w telefonie, media społecznościowe) w zamian za preferencyjne warunki cenowe.



Źródło: Newseria