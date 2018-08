Ile branża handlowa wyda na Internet Rzeczy w 2018 roku?

W kwietniu Transparency Market Research (TMR), działająca na 60 rynkach firma analityczna opublikowała prognozy dla globalnego rynku rozwiązań IoT dedykowanych branży handlowej. Według analityków do końca br. na Internet Rzeczy detaliści wydadzą o 16% więcej niż w 2017.

Motorem napędowym wzrostu będzie dążenie do poprawy procesu zakupowego na wszystkich jego etapach. Jak mówi Wojciech Stramski z Lab4Motion. Twierdzi dalej, że e-commerce mimo szybkiego wzrostu stanowi w tej chwili niewielką część rynku. Handel jest dziś w ogromnej mierze "analogowy", co sprawia, że branża nie zna swoich klientów i ich potrzeb. Traci w ten sposób pieniądze, bo doświadczenia pokazują, że realnie, dzięki digitalizacji stacjonarnego handlu, można poprawić wskaźniki sprzedażowe co najmniej o kilkanaście procent.

Zarządzający firmami zaczynają to dostrzegać. Wydatki na rozwiązania oparte na IoT dla sektora handlowego, będą rosły o 19,8% rok do roku. Takie tempo ma się utrzymać aż do 2025 roku. Wartość rynku rozwiązań IoT dla handlu za 7 lat będzie ponad trzykrotnie wyższa niż obecnie, osiągając wartość 82,31 mld dol. Aż 77% przedstawicieli branży handlowej uważa, że Internet Rzeczy przekształci całą branżę w niedługim czasie.

Źródło: Lab4Motion