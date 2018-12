Idealny ekspres do biura – czyli jaki?

Rodzaje ekspresów ciśnieniowych

W sklepach znajdziemy trzy podstawowe rodzaje ekspresów ciśnieniowych – automatyczne, kolbowe oraz kawiarki.

Kawiarki to urządzenia niskociśnieniowe, w których można przygotować tradycyjną włoską kawę. Niestety są bardzo małe i nie nadają się do przygotowywania kawy dla całego biura. To idealne rozwiązanie na użytek domowy, gdy nie chcemy inwestować w dużą maszynę.

Za to ekspresy kolbowe doskonale sprawdzą się w kawiarni. To skomplikowane urządzenia, które obsługuje się ręcznie (napełnianie kawą specjalnych kolb). Niestety, w warunkach biurowych nikt nie ma czasu na takie działania pomiędzy jednym telefonem a drugim. Ponadto nie każdy potrafiłby obsłużyć taki ekspres, co jest dodatkowym minusem.

fot. automatyczny ekspres do kawy

Pozostają nam tylko ekspresy automatyczne. Czy ten rodzaj maszyny sprawdzi się w warunkach biurowych? Ekspresy automatyczne przygotowują kawę na tak wysokim poziomie, jak ekspresy kolbowe, ale są dużo łatwiejsze w obsłudze. Żeby przygotować dla siebie i innych pyszną kawę wystarczy tylko nacisnąć przycisk. Jeśli dodatkowo zdecydujemy się na ekspres ciśnieniowy z młynkiem, to pozbędziemy się dodatkowej czynności – mielenia kawy. Cały proces parzenia aromatycznego napoju przebiegnie szybko i sprawnie.

Wiele firm decyduje się również na ekspresy automatyczne na kapsułki lub saszetki. Za pomocą tego rodzaju urządzenia możemy przygotować wiele rodzajów kawy, herbatę lub gorącą czekoladę. Wszystko zależy od tego, jakich kapsułek użyjemy. Jednak pamiętanie o tym, żeby regularnie uzupełniać ubywające kapsułki może być problemem. Najbardziej uniwersalny jest klasyczny ekspres automatyczny, z którego każdy w biurze będzie mógł bez problemu skorzystać.

Automatyczny ekspres do kawy – co wybrać do biura?

Praca w biurze to ciągła walka z natłokiem obowiązków i uciekającym czasem. Dlatego idealny ekspres do kawy do biura powinien być łatwy w obsłudze, wygodny, a na dodatek robić bardzo dobrą kawę. Te wszystkie wymagania spełnia tylko ekspres automatyczny. Jak dobrać parametry takiego urządzenia, żeby jak najlepiej sprawdził się w biurowej kuchni?

Przede wszystkim zwróćmy uwagę na moc urządzenia i jego ciśnienie. W tych dwóch parametrach tkwi sekret dobrej kawy z ekspresu ciśnieniowego. Im większa moc, tym szybciej urządzenie nagrzeje dla nas wodę. Za to wysokie ciśnienie wpływa na jakość zaparzonej kawy. Potrzeba naprawdę dużej siły by gorąca woda została w odpowiedni sposób przeciśnięta przez pojemnik z kawą. Jeśli ciśnienie będzie zbyt małe, nie uzyskamy aromatu i smaku, którego szukamy. Poszukujmy więc w specyfikacji jak największej mocy (od 1000 W w górę) oraz dużego ciśnienia (9 barów to minimum).

Jaki jeszcze powinien być idealny ekspres automatyczny do biura? Musi mieć przede wszystkim bardzo duży zbiornik na wodę. Jeśli nie chcemy ciągle dolewać wody, rozejrzyjmy się za modelem z przynajmniej 2 l zbiornikiem. W urządzeniu nie może zabraknąć również wbudowanego młynka do kawy oraz dyszy do spieniania mleka (do robienia białych kaw). Aby przygotowywanie kawy było jeszcze łatwiejsze, wybierzmy ekspres ze wbudowanym elektronicznym wyświetlaczem. Pomocny w wyborze będzie: Ranking ekspresów automatycznych do kawy De'Longhi - najlepszy to?

Co jeszcze wpływa na smak kawy?

Świetny ekspres nie przygotuje dla nas najlepszej kawy, jeśli nie będzie utrzymywany w idealnej czystości. Podczas procesu parzenia kawy wiele miejsc w naszym urządzeniu się zabrudzi. Naszym zadaniem jest zadbanie o regularną konserwację urządzenia, dzięki czemu będzie służyło długo i bezawaryjnie. Szczególnie ważne jest utrzymywanie systemu mlecznego w nienagannej czystości. Resztki spienionego mleka łatwo się psują i na pewno zepsują smak porannej kawy. Jeśli nie mamy w firmie osoby, która mogłaby zadbać o czystość ekspresu, dobrym pomysłem jest kupienie urządzenia, które jest wyposażone w system samoczyszczenia. Sprawdźmy, czy wybrany przez nas model potrafi płukać swój system samodzielnie. Czyszczenie powinno odbywać się podczas włączania i wyłączania urządzenia: Jaki samoczyszczący ekspres do kawy wybrać? Który najlepiej spienia mleko?

Nie możemy zapominać o podstawowym składniku kawy, czyli wodzie. Nawet świetnej jakości kawa, zmielona tuż przed parzeniem nie pomoże, jeśli używamy kiepskiej wody. Na szczęście większość ekspresów automatycznych posiada zbiornik na wodę z opcją zamontowania filtra. Skorzystajmy z tej możliwości by cieszyć się najlepszym smakiem kawy. Pamiętajmy, że aż 98% tego aromatycznego napoju to właśnie woda, więc musi być jak najczystsza.