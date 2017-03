Idealne opony dla twojego samochodu

Niektóre opony tej samej marki, tego samego modelu i w tym samym rozmiarze dla niewprawionego oka będą wyglądać identycznie, ale w rzeczywistości będą się od siebie sporo różnić. Wynika to z faktu, że dla konkretnego modelu samochodu producenci przygotowali opony o specjalnej charakterystyce. Aby mieć pewność, że kupujesz właściwe ogumienie, musisz poznać oznaczenie opon dla konkretnych marek samochodów.

Specjalny kod opon został wprowadzony dlatego, że ogumienie zakładane w nowych autach zostało specjalnie przygotowane pod dany typ samochodu w zgodzie z określonymi wytycznymi producenta. Firmy produkujące samochody przedstawiają producentom opon długie listy wymagań dotyczące opon, np. takie jak niski wskaźnik oporu, określony wzór bieżnika służący odprowadzaniu wody lub zmniejszaniu hałasu, zwiększona wytrzymałość bieżnika, określony indeks prędkości, wytrzymałość na określoną wagę, czy specjalne właściwości na nawierzchnie mokre i suche. Mając określoną specyfikację inżynierowie z firm oponiarskich tworzą specjalne opony, które spełniają najbardziej wyszukane wymagania.

Znajomość oznaczenia danej opony pozwoli ci dobrać ogumienie zaprojektowane specjalnie do twojego auta. Bez znajomości kodu wybranie właściwej opony graniczyłoby z cudem. Bo jak wybrać dla przykładu oponę firmy Continental ContiProContact w rozmiarze 205/55R-16, która stworzona została do sześciu różnych samochodów? O dobór opony jeszcze trudniej, jeżeli jesteś właścicielem Hondy lub Hyundaia. W przypadku tych aut opony zalecane przez producenta nie są dokładnie oznakowane. W takiej sytuacji najlepiej zwrócić się o pomoc do dilera.

I tak opony do Astona Martina mają symbol AM, Audi to AO, BMW korzysta z pięcioramiennej gwiazdy, Jaguar z literki J w kółku, Mercedes wybrał na swój kod Mo, samochody od General Motors oznaczone są jako TPC, Chrysler ma kod C1, a Ferrari korzysta z literki K. Powodzenia w poszukiwaniu idealnej opony dla twojego auta!