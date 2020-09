Idealne mieszkanie dla rodziny - przegląd oferty rynku pierwotnego Warszawy i Krakowa

Wiosną odnotowano na rynku nieruchomości istotny spadek zainteresowania nowymi mieszkaniami ― restrykcje epidemiologiczne, zmiana sytuacji na rynku pracy oraz ogólne zamrożenie gospodarki spowodowały, że kupujący zaczęli coraz ostrożniej podchodzić do kwestii nabycia nowego lokum. Jednak już od końca 2020, aż do 2022 roku, prognozowany jest spory spadek cen, co niewątpliwie będzie istotnym impulsem do działania dla wielu osób poszukujących nieruchomości z rynku pierwotnego. Jakie mieszkania cieszą się największą popularnością wśród młodych rodzin z dziećmi? Badamy aktualny stan rynku w największych miastach Polski.