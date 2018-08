I humanista może zostać programistą

Osoby, które chcą podjąć naukę programowania mają do wyboru wiele różnych ścieżek kształcenia. Kodowania można uczyć się samodzielnie, z tutoriali, podręczników i for internetowych, czy wybrać się na 5-letnie studia informatyczne. Można także się zapisać na krótki kurs programowania tzw. bootcamp. Każda z tych ścieżek ma swoje wady i zalety. Warto połączyć kilka metod, aby nauka była jeszcze efektywniejsza.

By zostać dobrym programistą trzeba mieć jednak przede wszystkim ogromną motywację i chęć do nieustannego rozwoju, bo świat IT rozwija się szybko i prężnie.

Programowania może spróbować każdy, nie ważne czy wcześniej skończyło się studia z prawa czy filologii włoskiej. Powstaje coraz więcej szkół, które uczą kodowania od podstaw, a najważniejsze cechy, na które patrzą to: znajomość języka angielskiego, chęć do współpracy w zespole, zapał oraz zdolność do analitycznego myślenia.

Współczesny programista to jednak nie tylko osoba o analitycznym umyśle, która zna języki programowania i sprawnie koduje. Obecnie firmy, nie tylko te technologiczne, stawiają na osoby, które potrafią pracować projektowo, nie boją się współpracy w zespołach, a także cechuje je kreatywne myślenie. Pracodawcy coraz częściej wskazują, że doceniany przez nich pracownik to ktoś, kto potrafi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Dzięki temu firma zyskuje zgranych i doświadczonych programistów.

Coraz więcej firm potrzebuje programistów, bo coraz więcej przedsiębiorstw sięga po nowe technologie, żeby wyróżnić się na rynku, czy wręcz na nim przetrwać. Przykładem są przedstawiciele sektora bankowego, ubezpieczeniowego czy finansowego. Podobny trend widać w branży reklamowej. Specjaliści IT zatrudnienie znajdują w agencjach interaktywnych, przy e-commerce, a nawet w placówkach medycznych.

Autor: Adam Panasiuk, Codecool; wypowiedź dla newsrm.tv