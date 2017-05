Hybryda notebooka i laptopa, serwery, słuchawki. Przegląd #sprzęt

Manta wprowadziła do sprzedaży nowy model telewizora LED9500S EMPEROR, z zastosowaniem systemu Android, co umożliwia bezpośrednie korzystanie z konta Google. W telewizorze zainstalowane są popularne aplikacje, np. YouTube, Facebook czy Twitter. Telewizor ma też unikalną funkcję E-Share, umożliwiającą zarządzanie plikami ze smartfona (z Androidem) na 50-calowym ekranie, np. bezprzewodowe wysyłanie zdjęć lub filmów. Smartfon może też pełnić funkcję pilota (źródło: materiał prasowy Manty).

Audiomagic wprowadzi do oferty nowe słuchawki dokanałowe marki RHA - MA650 Wireless oraz MA750 Wireless. MA650 Wireless m.in. wykorzystują przetwornik dynamiczny 380.1 oraz łączność Bluetooth z obsługą kodeka aptX i dobrze - dzięki nowemu kształyowi obudów - tłumią hałas zewnętrzny. MA750 Wireless stanowią połączenie przetwornika dynamicznego 560.1 z łącznością Bluetooth i obsługi technologii aptX, cechują się też wytrzymałą konstrukcją i odpowiednim (aerofonicznym) kształtem (źródło: materiał prasowy firmy Audiomagic).

Firma Dell EMC zaprezentowała nowe serwery PowerEdge 14G, stanowiące bezpieczną i skalowalną platformę komputerową. Serwery znajdą zastosowanie jako środowisko przetwarzania w chmurze czy definiowane programowo centra przetwarzania danych. Serwery oferują m.in. rozszerzone interfejsy API i nową konsolę OpenManage Enterprise (źródło: materiał prasowy firmy Dell).

Hybrydowe (łączące funkcję notebooka i tabletu) urządzenie HP Elite x2 1012 G2 jest smukłe i lekkie, a bateria pozwala na cały dzień pracy poza biurem. Elastyczny, lekki korpus tego modelu 2w1 gwarantuje wydajność w drodze - łatwo przekształcić go z notebooka w tablet dzięki odłączanej klawiaturze i rysikowi do wykonywania adnotacji, notatek i podpisów (źródło: materiał prasowy HP).

Marka Hykker wprowadza do sklepów Biedronka dwa budżetowe produkty: klawiaturę mechaniczną dla graczy X Range i Smartwatch Chrono 2. W klawiaturze zastosowano podświetlanie Color-LED, działające w 6 trybach, zaś każdy klawisz ma niezależny przełącznik UnionBest Blue, wpływający na poprawę szybkości reakcji gracza. Natomiast wielofunkcyjny zegarek na rękę, wyposażony w dotykowy wyświetlacz o rozmiarze 1,54”, można zsynchronizować z innymi urządzeniami (Bluetooth) lub - dzięki karcie SIM - wykorzystać do wykonywania i odbierania połączeń (źródło: materiał prasowy firmy Hykker).

