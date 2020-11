Hurtownia internetowa w kilku krokach! Jak ją założyć?

Dlaczego warto założyć hurtownie internetową?

Na samym początku warto sobie zadać pytanie odnośnie sensu oraz opłacalności założenia hurtowni internetowej. Stworzenie jej usprawni i zautomatyzuje wiele procesów związanych ze sprzedażą. Po pierwsze pozwala rozszerzyć swoją działalność nawet na cały świat. Internet jest narzędziem, którego powstanie umożliwiło szybką komunikację pomiędzy ludźmi, których dzielą nawet kontynenty, dlatego znacznie łatwiej zainteresować potencjalnych klientów za granicą.

Otrzymywane zamówienia mogą zostać automatycznie wysłane do systemów produkcyjnych. Pełna automatyzacja jest inwestycją, która z pewnością się zwróci. W ramach hurtowni internetowej w łatwy sposób można również prowadzić działania marketingowe, które do pewnego stopnia również mogą zostać zautomatyzowane.

Decydując się na założenie hurtowni internetowej warto jednak pamiętać o potencjalnym skokowym wzroście zamówień, co może się wiązać z wymogiem zapewnienia dodatkowej przestrzeni magazynowej oraz mocy produkcyjnej.

Wybór odpowiedniego oprogramowania

Kolejnym krokiem jest system oraz strona internetowa hurtowni. Wykonanie ich samemu jest możliwe, jednakże jest to bardzo skomplikowane i wymaga specjalistycznej wiedzy technologicznej. System taki można również zamówić, jednak jest to zwykle bardzo kosztowne i czasochłonne rozwiązanie. Najbardziej elastyczną opcją jest wybranie gotowej platformy B2B. Pozwala ona założyć hurtownię internetową według określnych wymagań, a dodatkowo proces ten trwa nieporównywalnie krócej. Jedną z lepszych oraz bardziej rozpoznawalnych platform na rynku jest CStore. Więcej o B2B platformy CStore można przeczytać w tym miejscu: www.CStore.pl/sprzedaz-hurtowa-b2b/

Największą zaletą dzisiejszych systemów B2B jest możliwość założenia hurtowni internetowej w niezwykle krótkim czasie. Takie rozwiązanie pozwala maksymalnie ograniczyć koszty i w krótkim czasie przejść od pomysłu do realnej działalności. Pozwalają również w łatwy sposób modyfikować dane dotyczące cen, produktami oraz wszelkimi innymi informacjami. Funkcjonalność oraz uniwersalność niewątpliwie stanowią dodatkowe zalety systemów B2B.

Marketing

Po wybraniu odpowiedniego systemu oraz rozpoczęciu działalności kolejnym istotnym aspektem jest marketing. Internet daje duże pole do popisu przede wszystkim w kwestii marketingu. Istnieje mnóstwo narzędzi, które usprawniają ten proces oraz pozwalają dotrzeć do dużej i precyzyjnie określonej grupy osób. Najpopularniejszym narzędziem do prowadzenia marketingu internetowego jest platforma Google Ads. Pozwala ona na określenie budżetu na reklamę, a także cech ludzi do których ma trafić dane reklama. Funkcja ta zwiększa skuteczność kampanii.

Promocja hurtowni internetowej może odbywać się również za pośrednictwem innych kanałów, takich jak na przykład Facebook, czy też portale branżowe i fora. Choć na Facebooku również można zautomatyzować proces marketingu, to w przypadku portali oraz forów branżowych promocja jest nieco bardziej czasochłonna. Pomimo tego nie znaczy to że nie może być skuteczna. Reklama umieszczona na wyspecjalizowanym portalu z pewnością dotrze do osób, które przede wszystkim interesują się branżą w której hurtowania prowadzi działalność, co znacznie zwiększa szansę na zdobycie klientów.

Następną ważną kwestią związaną z marketingiem internetowym jest pozycjonowanie. Pozycjonowanie to szereg działań związanych ze stroną internetową, które mają za zadanie zwiększyć jej widoczność w internecie, dzięki czemu adres strony będzie wyżej się wyświetlał w wynikach wyszukiwania. Lepsza widoczność w internecie oznacza większą liczbę odwiedzin strony internetowej, a co za tym idzie potencjalnie większe obroty firmy. Jest to często niedoceniany, ale jednak bardzo istotny proces, w który zainwestować, gdyż inwestycja ta po pewnym czasie z pewnością się zwróci.

