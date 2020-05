Huawei Watch GT 2e - nowy smartwatch trafia do sprzedaży

Design i wykonanie nowego smartwatcha Huawei

Już pierwszy rzut oka pozwala dostrzec subtelne różnice w designie między Huawei Watch GT 2e a wcześniejszym modelem, ale również znaczne podobieństwa. Przede wszystkim Huawei Watch GT 2e, tak samo jak poprzednik, ma 46-milimetrową kopertę, a różnice w poszczególnych wymiarach są nie większe niż 1-2 milimetry. Korpus wykonany jest ze stali nierdzewnej, a cała konstrukcja jest wodoodporna i wytrzymuje ciśnienie do 5 atmosfer.

Uwagę zwraca natomiast zupełnie inna konstrukcja przycisków nawigacyjnych. W starszym modelu były one bardziej klasyczne, w kształcie grzybka. W GT 2e są to zdecydowanie mniej tradycyjne buttony, które sprawiają, że cała konstrukcja sprawia wrażenie o wiele nowocześniejszej.

Do wyboru są również dwa warianty kolorystyczne: czarna, z klasycznym paskiem oraz czerwona z perforowanym paskiem, który znów sprawia nieco futurystyczne wrażenie. Ogólnie nie ma widocznej rewolucji w designie, ale Huawei Watch GT 2e różni się od wcześniejszych modeli – dla wielu będzie to z pewnością zmiana na plus.

Huawei Watch GT 2e – specyfikacja

Pod kątem parametrów, wydajności i użytych podzespołów Huawei Watch GT 2e to obecnie jeden z najciekawszych modeli na rynku. Jego najważniejsze cechy to:

wyświetlacz AMOLED 1,39 cala o rozdzielczości 454x454;

Procesor Kirin A1;

Bateria 455 mAh (do 14 dni pracy na jednym ładowaniu);

32 MB RAM, 4 GB ROM.

Zegarek działa niezwykle płynnie, a dodatkowo jego funkcjonalność znacznie podnosi możliwość łączności Bluetooth w standardzie 5.1. Z zegarkiem można sparować słuchawki bezprzewodowe i odtwarzać w ten sposób wgrane na smartwatch utwory. Niestety producent nie przewidział możliwości prowadzenia rozmów telefonicznych przez zegarek – nie ma wbudowanego mikrofonu, ale rozmawiać nie można też za pośrednictwem zestawu słuchawkowego. Jest to jedna z najistotniejszych różnic między Huawei Watch GT 2e a wcześniejszym modelem.

Warto dodać, że smartwatch wyposażony jest też w czujnik światła, który automatycznie dostosowuje jasność tarczy do warunków oświetlenia. Dzięki temu korzystanie z urządzenia jest wygodniejsze. Optymalnie wykorzystywana jest także bateria.

Smartwatch Huawei – gadżet dla aktywnych

Smartwatch GT 2e to gadżet idealny dla osób, które prowadzą aktywny tryb życia i chcą monitorować swoje postępy oraz wyniki. W podstawowym trybie urządzenie cały czas liczy kroki oraz mierzy puls, a także zapisuje rezultaty, aby można było je porównywać.

Jednak prawdziwe możliwości pokazuje dopiero w trybie treningu. Do wyboru daje kilkadziesiąt różnych aktywności fizycznych, w których mierzy przebyty dystans, tętno, wysokość wspinaczki lub podjazdu na rowerze, wydolność, natlenienie krwi, a także ogólną kondycję organizmu.

Wszystko to jest możliwe dzięki szeregowi czujników i sensorów, w które wyposażony jest Huawei Watch GT 2e. Ma akcelerometr, żyroskop, pulsometr czy GPS. Umożliwiają one nie tylko monitorowanie treningu, ale również snu – jego faz oraz jakości.

Żeby móc w pełni kontrolować swoją aktywność, niezbędna jest aplikacja Huawei Zdrowie, z którą należy sparować smartwatch. Wówczas wszystkie dane zegarek przesyła do smartfona, z poziomu którego można jeszcze wygodniej wszystko analizować, ustalać sobie cele treningowe i sprawdzać postępy. Co istotne, smartfon nie musi być marki Huawei – wystarczy dowolny telefon z Androidem lub iOS, bo na te systemy dostępna jest wspomniana już aplikacja.

Warto podkreślić, że aplikacja może służyć też do zarządzania innymi „zdrowymi” gadżetami Huawei. Na przykład wagą z analizą składu ciała. W ten sposób tworzy się niejako cały ekosystem, który ma pozwalać utrzymać się użytkownikowi w zdrowiu i dobrej kondycji.

Huawei Watch GT 2e – wart zakupu!

Najnowszy smartwatch Huawei to bardzo dobre urządzenie. Producent zrezygnował z kilku mniej istotnych funkcji, przez co cena gadżetu może być nieco niższa. Pozostawiono natomiast wszystkie najważniejsze możliwości – przede wszystkim te związane z aktywnością fizyczną i treningiem. Wszystko to sprawia, że użytkownik otrzymuje niezwykle funkcjonalny, dobrze zaprojektowany i łatwy w obsłudze gadżet w przystępnej cenie.

Zegarek Huawei Watch GT 2e można kupić między innymi w sklepie Orange, gdzie dostępny jest od ręki, na raty 0%, a także jako urządzenie dokupione do abonamentu telefonicznego. Ze szczegółami można zapoznać się pod tym linkiem: https://www.orange.pl/sklep/Huawei/Huawei-Watch-GT-2e-Sport/details.