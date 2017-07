Huawei P9 czy Mate 9? Wybieramy zwycięzcę

Huawei P9 i Huawei Mate 9 – porównanie techniczne:

Huawei P9 – czym nas ujął?

Smartfon prezentuje się bardzo zgrabnie i nowocześnie. Do gustu przypadł nam szczególnie ten w kolorze srebrnym, ale pozostałe również znajdą swoich zwolenników. Jest smukły i elegancki – to typ, który spodoba się zarówno kobietom jak i mężczyznom.

Dobrze spisuje się również sam wyświetlacz. Ma odpowiednią jasność, która sprawdza się nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. Bez zarzutu są i kąty widzenia. Użytkownik ma poza tym możliwość zmiany temperatury barwowej, by dopasować ekran do swoich potrzeb.

Znakomicie radzi sobie również aparat. Możemy zrobić nim zdjęcia w rozdzielczości RAW, a także skorzystać z zaawansowanego trybu monochromatycznego i nocnego.

Telefon działa szybko i sprawnie, jest wydajny i ergonomiczny. Na wyróżnienie zasłużył także dokładny i wygodny czytnik linii papilarnych.

Jaka jest aktualna cena zeszłorocznego flagowca? Huawei P9 w Matrix Media kosztuje 1799zł.

Huawei Mate 9 – co wyróżnia go na tle P9?

Tak jak w przypadku Huaweia P9 Mate 9 również pochwalić może się nienagannym, eleganckim wyglądem i doskonałą jakością wykonania. Większy jest jedynie ekran, który ma 5,9 cala. Czy to zaleta i przewaga? Zależy dla kogo. Jedni cenią sobie bardziej kompaktowe smartfony, inni lubią mieć większą powierzchnię użytkową telefonu. Mimo niemałych gabarytów Mate 9 dobrze trzyma się w dłoni i bez problemu przebiega również obsługa smartfona jedną ręką.

Czym jeszcze różni się od modelu, do którego jest porównywany? Daje nam możliwość korzystania z dwóch kart SIM. Dysponuje też dwukrotnie większą pamięcią i posiada większą pojemność baterii. Dzięki temu przy normalnym użytkowaniu wytrzymuje około 2 dni. Dodatkowym atutem jest również ładowarka, jaką dostajemy w zestawie. Super Charger jest w stanie naładować smartfona do 50% w zaledwie 25 minut. 2 godziny zajmie nam naładowanie go do 100%.

Czy Huawei P9 ma w takim razie jakąkolwiek przewagę nad rywalem tego porównania? Okazuje się, że tak, i to dość istotną. Wygrywa bowiem w kwestii wykonywania zdjęć w gorszych warunkach oświetleniowych oraz nocą. Mate 9 ma trudność ze złapaniem ostrości i w rezultacie zdjęcia mogą być nieco rozmazane.

W ogólnym rozrachunku oba telefony godne są polecenia. Jeżeli jednak zależy nam na większej ilości miejsca, trwalszej baterii, większej ilości pamięci RAM i możliwości nagrywania filmów w 4k, warto zdecydować się na Mate 9. Pamiętajmy jednak, że kosztuje około 800-1000zł więcej niż P9, więc zastanówmy się, czy na pewno skorzystamy ze wszystkich jego dodatkowych funkcji.