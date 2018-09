HR przyszłości już w teraźniejszości

Rozwój nowych technologii oraz przemiany zachodzące w społeczeństwie i na rynku pracy wymuszają nowe podejście do pozyskiwania i selekcji kandydatów. Stosowanie zautomatyzowanych systemów rekrutacji i szkoleń pracowników powoli staje się nieodłączną cechą branży HR.

Dobór kandydatów

Rekrutację zmienia na przykład inteligentny system do dobierania pracowników na konkretne stanowiska w firmie do konkretnych klientów. Działa on poprzez przetwarzanie big data (dużej ilości danych) na podstawie profilu idealnego kandydata („Best Performers”), tworzonego przy udziale Klienta. Wykorzystanie tych funkcjonalności ma wpłynąć na podniesienie produktywności i satysfakcji przyszłego pracownika, przy zminimalizowaniu ryzyka szybkiej rezygnacji z podjętej pracy.

Nowoczesny onbording

Ważnym elementem domykającym proces rekrutacji jest wdrożenie pracownika (onboarding) oraz skuteczne dobranie szkoleń w tym etapie. W tym celach opracowuje się wirtualne narzędzie szkoleniowe. Przykładowe rozwiązanie wykorzystuje wirtualną rzeczywistość do przygotowania pracowników do działania w nowym środowisku pracy. Odwzorowuje miejsce pracy u klienta, dzięki czemu pracownik uczy się nowej przestrzeni i ćwiczy konkretne czynności jeszcze przed rozpoczęciem pracy.

Aplikacje mobilne

Stawia się również na aplikacje mobilne. Dzięki jednej z nich pracownicy mogą brać udział w szkoleniach on-line. Nowe rozwiązanie umożliwia rozwiązanie testów bez wychodzenia z domu - za pomocą smartfona lub komputera. Taka funkcjonalność sprawdza się m.in. przy instrukcjach pracy i sprawdzianach wiedzy z przepisów BHP. Funkcjonalności elektroniczne ułatwiają komunikację nie tylko pracodawcom. Pracownik może otrzymać błyskawiczny feedback.

Źródło: OTTO Work Force