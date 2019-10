Hotele w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wykorzystują rozwiązanie opracowane przez polskich inżynierów

ZEA coraz bardziej popularne

Zjednoczone Emiraty Arabskie cieszą się rosnącym zainteresowaniem wśród turystów. Jak podaje Departament Turystyki i Marketingu, w pierwszej połowie 2019 roku Dubaj odwiedziło około 8,36 miliona turystów, co oznacza wzrost o 3% względem danych sprzed roku. Z kolei w innym regionie ZEA, Abu Zabi według lokalnych danych do czerwca odnotowano 10,86 miliona turystów, czyli o 3,4% więcej niż w tym samym okresie w 2018 roku.

Coraz bardziej konkurencyjne ceny lotów do Zjednoczonych Emiratów Arabskich powodują, że turyści chętniej decydują się właśnie na ten kierunek świata. Dla miejscowych przedsiębiorców to możliwość powiększenia wpływów, ale też wyzwanie sprostania wymaganiom odwiedzających, np. w zakresie bazy hotelowej i restauracyjnej.

Zadowolony klient to klucz do sukcesu

Rozwój turystyki w ZEA wiąże się z powstawaniem nowych hoteli, wewnątrz których buduje się ekskluzywne restauracje. Efektowne dania serwowane przez eleganckie lokale, to efekt końcowy wysiłku całej grupy zaangażowanych osób, a także wykorzystania nowoczesnej technologii.

Utrzymanie produktów we właściwych warunkach staje się poważnym wyzwaniem, z jakim mierzą się restauratorzy z krajów arabskich. Średnie temperatury miesięczne notuje się na poziomie 35oC, a niejednokrotnie przekraczają one granicę 40oC. Serwowanie nieświeżych posiłków to nie tylko duże zagrożenie dla klientów, lecz także olbrzymie straty wizerunkowe, na które nie mogą sobie pozwolić szczególnie hotele dużych renomowanych sieci.

Polska technologia ważnym wsparciem

Jednym z takich miejsc jest należący do Marriotta Westin Abu Dhabi Golf Resort & Spa, nagrodzony Certyfikatem Doskonałości Tripadvisor 2019. Kierownictwo hotelu słynącego ze znakomitego pola golfowego, szukało odpowiedniego rozwiązania w celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia bakteryjnego i zminimalizowania ryzyka psucia się żywności.

Z pomocą przyszła polska technologia firmy Blulog, dająca możliwość monitorowania temperatury w czasie rzeczywistym, oparta na technologii M2M.

– Po pierwsze monitorowanie temperatury jest wymogiem nałożonym przez Urząd Kontroli Żywności w Abu Zabi na wszystkie firmy związane z gastronomią. Po drugie menedżerowie Westin chcieli zaoszczędzić czas przeznaczany do tej pory na ręczne pomiary i generowanie raportów temperatury – wyjaśnia Sanjeewa Mendis, menedżer ds. operacyjnych i rozwoju biznesu w Smaats, firmy która odpowiada za wdrożenie systemu Blulog w krajach arabskich.

Hotel Resort & Spa jest wyposażony w 70 rejestratorów RF opracowanych i stworzonych przez Blulog. Urządzenia systematycznie mierzą i wysyłają dane do koncentratora, który – podłączony do Internetu – przesyła je do chmury. O wszelkich odchyleniach system automatycznie informuje odpowiednie osoby za pomocą SMS-ów lub e-maili. Umożliwia to menedżerom hotelu zapewnienie odpowiedniej jakości dań podawanych setkom gości dziennie. Monitorowanie temperatury w hotelach również jest prawnie narzuconym wymogiem w ogromnej większości krajów.

– Opracowaliśmy system, który całkowicie zautomatyzował żmudny wcześniej proces pomiaru. Temperatura znajduje się pod stałą i ścisłą kontrolą, pomiar odbywa się bezprzewodowo, w czasie rzeczywistym. Rejestratory mierzą ją z dokładnością +/–0,2°C w zakresie od 0 do 30°C oraz +/–0,5°C w pozostałym przedziale. Odczytu można także dokonać za pomocą dowolnego telefonu z NFC lub czytników – mówi Jérémy Laurens, CEO firmy Blulog.

Obok wdrożenia w bazie hotelowej w ZEA, rozwiązania Blulog są także obecne w różnych przedsiębiorstwach w około 80 krajach, zapewniając monitorowanie parametrów tysięcy lodówek, zamrażarek, magazynów, ciężarówek i innych sprzętów. Kontrola temperatury żywności jest jednym z najważniejszych czynników dla restauracji i sklepów, ma ona również zastosowanie w innych sektorach, takich jak fabryki, firmy cateringowe, hotele czy nawet firmy farmaceutyczne.