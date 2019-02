Hity lata 2019 - zobacz, które kraje europejskie będą najbardziej oblegane

Grecja

Królowa polskich urlopów od lat. Do Grecji chętnie jeździmy i chętnie wracamy. Bo Grecja to nie tylko kipiące starożytnymi zabytkami Ateny. To także, a może nawet przede wszystkim, wyspy. A tu nie znajdziemy dwóch takich samych. Tętniąca życiem Kreta, kameralna Kos, tajemnicza Zakynthos, dostojna Santorini i rozbawiona Rodos to najczęściej wybierane przez Polaków wyspy greckie. Za wakacjami w tym rejonie Morza Śródziemnego przemawia stosunkowo nieduża odległość, gwarantowana pogoda i przepyszna grecka kuchnia. Trudno o kraj równie gościnny i serdeczny jak Grecja. Z Grekami mogą się równać jedynie Hiszpanie.

Hiszpania

Paella, salsa, corrida i duża otwartość na turystów – tak w skrócie można scharakteryzować Hiszpanię. To kraj pełen kontrastów – szerokich piaszczystych plaż na Costa del Sol i wysokich klifów na Costa Brava. Kraj wysokich gór Sierra Nevada i historycznych miast mających swoje korzenie w średniowieczu. Za przykład niech posłuży Barcelona, gdzie można utonąć w malowniczych uliczkach.

A Hiszpania to nie tylko stały ląd na Półwyspie Pirenejskim. To także, a dla turysty może nawet przede wszystkim, wyspy. Wybór między Wyspami Kanaryjskimi i Balearami jest trudny. To dwa inne światy. Może dlatego Polacy nie lubią i nie chcą wybierać. Wyspy Kanaryjskie są oblegane tak samo, jak Baleary. Największym powodzeniem cieszą się Teneryfa i Majorka.

Bułgaria

Blisko, tanio, ciepło i jakby nieco swojsko. Tak Polacy postrzegają Bułgarię. Podróżowanie do tego kraju ma dość długą tradycję. Ci, którzy kilkadziesiąt lat temu jeździli tam jako dzieci, dziś przecierają oczy ze zdumienia. Przaśny socjalizm dawno znikł, na jego miejscu pojawiły się nowoczesne ośrodki, doskonale utrzymane plaże z darmowymi placami zabaw i basenami. Słoneczny Brzeg i Złote Piaski przeżywają turystyczną drugą młodość. Jeśli wydaje nam się, że Bułgaria jest bardziej północnym niż południowym krajem Europy, warto sobie uświadomić, że graniczy z Turcją, która słynie z letnich upałów i ciepłej wody Morza Czarnego. W Bułgarii jest dokładnie tak samo. Tylko taniej.

Włochy

Z Włochami jest tak samo, jak z Grecją. To kraj, który nie ma jednego oblicza. Miłośnicy zabytków i historii na żywo jeżdżą do Rzymu (sam Watykan można zwiedzać tydzień bez przerwy), poszukiwacze nowych trendów modowych wybierają Florencję, romantycy bawią się w Wenecji, a spragnieni spokoju uciekają na Sycylię.

Stali bywalcy Italii twierdzą, że wcale nie pizza, spaghetti i cappuccino są kulinarna wizytówką Włoch. Jeśli chcemy spróbować prawdziwej włoskiej kuchni, trzeba podejrzeć, gdzie jadają miejscowi. Do obleganych przez turystów restauracji lepiej się nie pchać.

No i nie zapominajmy, że Włochy to Alpy. Zimą kuszą doskonałymi trasami zjazdowymi, latem zapraszają na wspinaczkę i trekking. A jak ktoś woli morze, to we Włoszech jest ich kilka. Morze Śródziemne, Morze Adriatyckie i Morze Tyrreńskie zapraszają na wodne szaleństwa.

