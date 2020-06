Hilding Anders radzi: Poznaj rodzaje i charakterystykę materacy

Materace sprężynowe - rodzaje

Materace z trzonem wypełnionym sprężynami są klasyczną i wciąż bardzo popularną opcją wśród tysięcy konsumentów. W zależności od rodzaju użytych sprężyn wyróżnia się:

materace bonellowe - bazujące na mechanizmie tradycyjnych sprężyn bonellowskich (dużych sprężyn w kształcie klepsydry połączonych ze sobą sztywnym drutem). Taka konstrukcja materacy odpowiada za ich wytrzymałość i wysoką odporność na nacisk, ale z drugiej strony jest przyczyną przenoszenia drgań i falowania na całej powierzchni sprzętu. Chociaż nowe modele bonellowe w niczym nie przypominają staromodnych materacy sprężynowych, pod względem komfortu i ergonomii ustępują nowoczesnych rozwiązaniom kieszeniowym.

- bazujące na mechanizmie tradycyjnych sprężyn bonellowskich (dużych sprężyn w kształcie klepsydry połączonych ze sobą sztywnym drutem). Taka konstrukcja materacy odpowiada za ich wytrzymałość i wysoką odporność na nacisk, ale z drugiej strony jest przyczyną przenoszenia drgań i falowania na całej powierzchni sprzętu. Chociaż nowe modele bonellowe w niczym nie przypominają staromodnych materacy sprężynowych, pod względem komfortu i ergonomii ustępują nowoczesnych rozwiązaniom kieszeniowym. materace kieszeniowe, w których sprężyny zostały odseparowane i umieszczone w osobnych kieszeniach. Sprężynki kieszeniowe są wysoko elastyczne - uginają się wyłącznie w miejscu nacisku, dzięki czemu materac precyzyjnie dopasowuje się do krzywizn ciała, a przy tym nie transferuje dźwięków ani drgań. Materace kieszeniowe można podzielić pod kątem zagęszczenia sprężyn: materace pocket, multipocket i luxpocket, w których ilość sprężyn wynosi 1000/m2.

Wnętrze materacy sprężynowych jest zazwyczaj dopełnione pianką lub warstwą naturalnych włókien, które mają za zadanie podnieść twardość sprzętu (np. materac kokosowy Hilding Fandango uzupełniony o matę kokosową).

Materace piankowe - rodzaje

Alternatywą dla materacy sprężynowych są modele piankowe wykonane z piany:

poliuretanowej - z tego materiału produkuje się najtańsze materace piankowe o niskiej trwałości, które mogą odkształcać się już po 2-3 latach użytkowania,

- z tego materiału produkuje się najtańsze materace piankowe o niskiej trwałości, które mogą odkształcać się już po 2-3 latach użytkowania, wysokoelastycznej - cenionej ze względu na elastyczność i sztywność, która doskonale sprawdza się jako budulec najbardziej uniwersalnych materacy (H2),

- cenionej ze względu na elastyczność i sztywność, która doskonale sprawdza się jako budulec najbardziej uniwersalnych materacy (H2), termoelastycznej , która zrewolucjonizowała rynek materacy piankowych. Piana termoelastyczna reaguje bowiem nie tylko na ciężar, ale również na temperaturę ciała, dzięki czemu idealnie odwzorowuje naturalny kształt kręgosłupa, zapewniając maksymalny komfort i wsparcie dla sylwetki.

, która zrewolucjonizowała rynek materacy piankowych. Piana termoelastyczna reaguje bowiem nie tylko na ciężar, ale również na temperaturę ciała, dzięki czemu idealnie odwzorowuje naturalny kształt kręgosłupa, zapewniając maksymalny komfort i wsparcie dla sylwetki. lateksowej - z naturalnego kauczuku, który dzięki odpowiedniemu profilowaniu i licznym kanalikom perforacyjnym zapewnia higieniczne warunki dla najbardziej wrażliwych użytkowników - dzieci, alergików i astmatyków.

Co wybrać: materac piankowy czy sprężynowy?

Szukając nowego rozwiązania do sypialni, musisz zastanowić się, który model będzie lepiej dopasowany do twoich oczekiwań: materac piankowy czy sprężynowy? Jaki wybrać?

Nowoczesne materace sprężynowe będą polecane dla wszystkich osób, które cenią rozwiązania wysoko elastyczne i sprężyste. Modele tego typu (a zwłaszcza te o dużym zagęszczeniu sprężyn jak Hilding Flamenco) są bardziej wytrzymałe niż standardowe materace piankowe, dlatego świetnie nadają się dla par i najcięższych użytkowników. Materace piankowe będą za to chętnie wybierane przez osoby, które preferują odczucie delikatnego otulenia przez tkaninę i zapadania się na powierzchni sprzętu. Ze względu na to, że precyzyjnie odkształcają się pod ciężarem sylwetki, modele te są bardzo ergonomiczne, a przez to zalecane dla osób zmagających się z bólami pleców i problemami układu ruchu (do najlepszych modeli ortopedycznych zalicza się np. Hilding Rumba i Samba).

Dla osób, którym z różnych względów nie odpowiadają ani materace sprężynowe, ani kieszeniowe, dedykowane są rozwiązania hybrydowe, które łączą w sobie zalety obu mechanizmów. Zainteresowanych odsyłamy do tekstu: „Materac hybrydowy czy piankowy - który wybrać?”

Założona w 1939r. w Szwecji firma Hilding Anders jest wiodącym producentem materacy na rynku. Obecna na Polskim rynku od 2001 roku firma podbiła serca Polaków wysoką jakością i skandynawskim stylem. W swoim portfelu firma posiada marki takie jak Hilding, Curem, Jansen, Bedding oraz Carpe Diem. Poza własną produkcją Hilding tworzy również materace dla marek takich jak Agata, Amazon BRW, Sleepmed i wiele innych.