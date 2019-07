Hasła coraz częstszym celem przestępców

Z danych firmy Kaspersky wynika, że liczba użytkowników stanowiących cel programów przechwytujących hasła zwiększyła się z poniżej 600 tys. w pierwszej połowie 2018 r. do ponad 940 tys. w tym samym okresie w 2019 r.

Szkodliwe oprogramowanie kradnące hasła stanowi główną broń w zestawie narzędzi cyberprzestępców wykorzystywanych do naruszania prywatności użytkowników. Stosuje się różne metody w celu przechwytywania danych bezpośrednio z przeglądarek internetowych użytkowników. Zwykle są to wrażliwe informacje obejmujące dane umożliwiające dostęp do kont online oraz informacje finansowe, takie jak zapisane hasła, dane autouzupełniania oraz zapisane dane dot. kart płatniczych.

Ponadto niektóre rodziny tego rodzaju programów służą do kradzieży ciasteczek przeglądarki, plików użytkownika z określonej lokalizacji (na przykład z pulpitu), jak również plików aplikacji, takich jak komunikatory internetowe.

W ciągu minionych sześciu miesięcy badacze z firmy Kaspersky wykryli wysoki poziom aktywności programów wykradających dane w Europie oraz Azji. Ich celem byli najczęściej użytkownicy w Rosji, Indiach, Brazylii, Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych.

Jednym z najszerzej rozprzestrzenionych trojanów wykradających hasła był wielofunkcyjny program Azorult, wykryty na komputerach ponad 25% wszystkich użytkowników, którzy w analizowanym okresie zetknęli się trojanami kradnącymi hasła.

Porady bezpieczeństwa

Eksperci sugerują stosowanie się do poniższych zaleceń w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoim hasłom oraz innym danym uwierzytelniającym:

Nie ujawniaj znajomym ani rodzinie swoich haseł oraz informacji osobistych, ponieważ w ten sposób mogą stać się podatne na szkodliwe oprogramowanie. Nie udostępniaj ich ponadto na forach ani w kanałach mediów społecznościowych.

Zawsze instaluj aktualizacje oraz łaty bezpieczeństwa dla posiadanych produktów w celu zapewnienia ochrony przed najnowszym szkodliwym oprogramowaniem oraz zagrożeniami.

Zacznij korzystać z rozwiązania zabezpieczającego, które umożliwia bezpieczne przechowywanie haseł oraz informacji osobistych, w tym paszportu, prawa jazdy oraz kart bankowych.

Źródło: Kaspersky