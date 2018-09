Handel internetowy w Polsce rośnie powoli, lecz i tak jest wart 8 mld dolarów

Konsumenci coraz chętniej kupują w sieci. E-commerce rośnie globalnie o około 20% rok do roku, a klasyczna sprzedaż detaliczna tylko o około 5–6%. Co to oznacza? E-commerce uzyskuje udział w stosunku do klasycznej sprzedaży, czyli klienci kupują w internecie coraz chętniej i przestawiają swoje przyzwyczajenia zakupowe z kanału klasycznego na kanał online.

Ten trend widać także w Polsce, ale tempo wzrostu e-handlu w ostatnich latach nieco wyhamowało. Może to wynikać z faktu, że nie wykorzystujemy jeszcze do końca potencjału związanego z zakupami transgranicznymi. Z jednej strony klienci kupują coraz chętniej poza krajem. Z drugiej strony polscy przedsiębiorcy chyba nie do końca korzystają z możliwości, które daje internet w kontekście ekspansji międzynarodowej, a jak wynika z raportu Gemius, prawie co czwarty polski internauta robi zakupy na zagranicznych portalach. Korzysta z nich szczególnie młodsza część internautów – w wieku od 15 do 24 lat, oraz osoby z wyższym wykształceniem i mieszkające w największych miastach.

W zagranicznych e-sklepach Polacy najczęściej kupują ubrania i buty (60%), zabawki i sprzęt hobbystyczny (50%) oraz biżuterię i zegarki (50%) – wynika z danych Paypal. W innych krajach wysoko jest także elektronika (53%). Te kategorie pokrywają się zresztą z najczęściej wybieranymi produktami w sieci.

Wśród pięciu najczęściej kupowanych kategorii w internecie jest coś specyficznego dla Polski, co nie pojawia się w globalnym TOP5. To są różne narzędzia i produkty związane z utrzymaniem ogrodu. Tego też często szukamy w internecie.

Z danych PayPal wynika, że Polaków wyróżnia także stosunkowo niski udział urządzeń mobilnych w zakupach internetowych. Wartość mobilnych zakupów w 31 badanych krajach stanowi 32% wszystkich płatności online. W takich krajach jak Chiny, Indie czy Stany Zjednoczone udział oscyluje wokół 50%. W Polsce jest to 27%, a więc większość konsumentów zamawia produkty przez urządzenia stacjonarne.

Wypowiedź: Marcin Glogowski, PayPal w Europie Środkowo-Wschodniej dla Newseria