Hamulce dla efektywności pracy. Znasz na nie remedium?

Które zadania w pracy biurowej w największym stopniu hamują efektywność? Wyniki badań wskazują trzy główne czynniki. Są to: skomplikowana digitalizacja dokumentów (41%), nieefektywne procesy wewnętrzne tzw. efekt wąskiego gardła (39%) oraz nieintuicyjny system archiwizacji (37%). Do czego prowadzą? Skutkują niedotrzymywaniem terminów (48%) oraz obniżają poziom obsługi klientów (48%). A co za nie odpowiada?