Hale magazynowe

Budowa hal magazynowych

Przedsiębiorstwo budowlane specjalizujące się w stawianiu magazynów oraz innych hal o zastosowaniu przemysłowym zaproponuje odpowiedni rodzaj konstrukcji dostosowany do konkretnego sektora działalności, a także wszelkich wymagań inwestora. Istotne znaczenie ma również odpowiedni dobór wielkości budynku do powierzchni działki w taki sposób, aby w pełni wykorzystać jej powierzchnię i odpowiednio ją zagospodarować. Wykonawca zadba o to, aby zabudowa była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz ppoż.

Opracowanie projektu

W zależności od oczekiwań inwestora oraz rodzaju i specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej specjaliści zbudują i dostosują infrastrukturę i wyposażenie hali uwzględniając ścieżki komunikacyjne i transport, m.in. pracę wózków widłowych i innych pojazdów, a także nowoczesne systemy składowania produktów. Odpowiednio zaplanowane systemy regałowe pozwolą optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń w taki sposób, aby powstał nowoczesny i bezpieczny w obsłudze magazyn. Ponadto na etapie projektowania hali zostaną uwzględnione zarówno warunki zewnętrzne, jak i czynniki wewnątrz magazynu, m.in. precyzyjne wymagania odnośnie zakresu temperatur czy wilgotności oraz rodzaj przechowywanych towarów.

Optymalne zagospodarowanie przestrzeni magazynu

Obecnie do najbardziej popularnych elementów każdego magazynu należą regały paletowe wysokiego składowania. Pozwalają one na optymalne składowanie bardzo dużej ilości towarów w sposób bezpieczny i jednocześnie ekonomiczny. Taki rodzaj regałów jest wszechstronny, gdyż umożliwia magazynowanie towarów spaletyzowanych oraz niespaletyzowanych.

Integralna część hali magazynowej, czyli zaplecze socjalne

Do kluczowych elementów przestrzeni magazynowych należy również część socjalno-biurowa przeznaczona do pracy, spotkań i narad pracowników brygady, a także jako zaplecze socjalne. Przestrzeń biurowa, która często stanowi integralną część magazynu, powinna spełniać określone wymagania techniczne. W zależności od rodzaju składowanych towarów wykonawca powinien zadbać o właściwe zabezpieczenia przeciwpożarowe. W przypadku produktów łatwopalnych zaplecze należy odgrodzić specjalną przegrodą przeciwpożarową, która zostanie zbudowana między halą magazynową a pomieszczeniami biurowymi.

Optymalizacja kosztów a wybór technologi

Zanim wykonawca przystąpi do realizacji inwestycji, inwestor musi podjąć kilka kluczowych decyzji. Jedną z najważniejszych będzie wybór rodzaju technologii danej inwestycji, w tym przypadku hali magazynowej. Wybór technologii stalowej oznacza krótszy czas montażu i jednocześnie szybszy zwrot z inwestycji, co ma bezpośrednie przełożenie na realne zyski. Dlatego wielu inwestorów wybiera ten rodzaj technologii, choć istnieje również możliwość budowy konstrukcji hybrydowej, czyli hali o konstrukcji hybrydowo-stalowo-żelbetonowej. Budowa hali magazynowej w tej technologii jest stosowana wówczas, gdy wymagania techniczne odnośnie ochrony przeciwpożarowej są wyższe od standardowych, co wiąże się w pewnym rodzajem składowanych produktów, tj. meble, opakowania kartonowe czy ubrania.