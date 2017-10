Hale magazynowe – jakie pozwolenia są konieczne do ich budowy?

Posiadanie pozwolenia na budowę hali magazynowej jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia procesu budowy. Dokument ten można jednak uzyskać dopiero po przejściu kilku niezwykle ważnych etapów, w tym zdobyciu wielu innych zezwoleń i, co najważniejsze, po spełnieniu warunków zabudowy określonych przez wójta, burmistrza lub też prezydenta miasta. Dlatego tak ważne jest dokładne zaplanowanie wszelkich działań oraz odpowiednie przygotowanie się do tego procesu. Jakie pozwolenia są wymagane przy budowie hali magazynowej?