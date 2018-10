Hack Heroes - konkurs dla młodych programistów

Szkoły średnie z całej Polski podczas Europejskiego Tygodnia Kodowania będą rywalizowały, tworząc aplikacje rozwiązujące problemy społeczne. To już 3 edycja konkursu realizowanego w formie hackathonu online.

Na czym dokładniej polega? Zespoły mogą liczyć do 5 osób. Temat hackathonu podany zostanie 5 października. Nawiązując do tematu przewodniego, przez ponad dwa tygodnie uczniowie mają za zadanie stworzyć prototyp aplikacji. Co ważne, mogą to być bardzo zalążkowe prace, bo oprócz wykorzystanych technologii i umiejętności programistycznych uczestników liczy się fajny pomysł, jak wyjaśnia Łukasz Żyła z Fundacji Media 3.0, organizatora konkursu.

Zarejestrować swoją drużynę i znaleźć więcej informacji na temat konkursu można na stronie internetowej wydarzenia.

Źródło: Media 3.0