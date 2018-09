GUS informuje: Polacy wysyłają coraz mniej SMS-ów

SMS to technologia, która jest wykorzystywana od 26 lat, praktycznie w niezmienionej formie. Za pomysłodawcę krótkich wiadomości tekstowych uważa się Niemca Friedhelma Hillebranda pracującego w międzynarodowym zespole badawczym Groupe SpécialMobile.To właśnie jemu zawdzięczamy m.in. liczbę znaków, jakie zawiera pojedynczy SMS. Przeanalizował długości tekstów na kartkach pocztowych i w 1984 roku zaproponował dla wiadomości tekstowych limit długości 160 znaków. Był to jednak etap prac koncepcyjnych, a na wysłanie pierwszego SMS-a w historii trzeba było poczekać jeszcze 8 lat. W grudniu 1992 roku dokonał tego brytyjski inżynier Neil Papworth z sieci Vodafone. Co ciekawe, pierwszą wiadomość tekstową wysłał z komputera stacjonarnego, ponieważ telefony komórkowe w tamtym czasie nie były wyposażone w klawiatury.

Jedyną modyfikacją powstałego systemu jest to, że producenci telefonów znaleźli sposób, aby komunikaty złożone z kilku SMS-ów dostarczać na wyświetlacz urządzenia w jednej wiadomości. Starsi użytkownicy telefonów komórkowych mogą pamiętać czasy, gdy czekało się, aż na urządzenie spłyną wszystkie SMS-y przesłane przez nadawcę.

Spadek zainteresowania

Spadek popularności SMS-ów w ruchu między użytkownikami widoczny jest od kilku lat. Z danych GUS wynika, że liczba wysłanych wiadomości po raz pierwszy od 2010 roku spadła poniżej 50 miliardów. Szczyt popularności SMS-y osiągnęły w 2012 roku, gdy użytkownicy polskich sieci wysłali ich ponad 62 miliardy. Od tamtego czasu ich liczba spadła o ponad 20%.

Dzielenie się multimediami

O tym, że użytkownicy zainteresowani są dzieleniem się multimediami świadczy rosnąca popularność MMS-ów. Począwszy od 2010 roku liczba nadanych multimedialnych wiadomości wzrosła ponad pięciokrotnie. W 2017 roku każdy abonent polskich sieci telekomunikacyjnych wysłał średnio 28 MMS-ów, czyli o 9 więcej niż 12 miesięcy wcześniej.

Dane przedstawione wczoraj przez GUS pokrywają się z ustaleniami zawartymi w raporcie Urzędu Komunikacji Elektroniczne o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2017 roku.

Ponad miliard SMS-ów wysłanych w roamingu

Według raportu UKE systematycznie zwiększa się łączna liczba wiadomości SMS wysyłanych w roamingu. Szczególnie gwałtowny wzrost odnotowano w 2017 r. Abonenci polskich sieci korzystający z roamingu za granicą wysłali ponad 1 mld SMS-ów, o ok. 65% więcej niż rok wcześniej.

Ruch wysyłanych wiadomości SMS napędziło wprowadzenie w czerwcu 2017 roku zasady „Roam Like At Home”, wyrównującej stawki za połączenia głosowe, wiadomości SMS i transmisję danych w Polsce i w innych krajach europejskich. Dzięki temu klienci polskich operatorów mogli korzystać z telefonu w Unii Europejskiej na tych samych zasadach co w kraju. Przełożyło się to na znaczący wzrost zainteresowania usługami w roamingu.

Zapoznaj się z pełną treścią raportu GUS Poczta i Telekomunikacja – wyniki działalności w 2017 roku.

Źródło: infobip