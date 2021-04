Grzejniki pokojowe jako element wystroju wnętrza

Kiedy planujemy aranżację wnętrza, myślimy o kolorach ścian, wzorach tekstyliów, meblach czy lampach, ale rzadko przychodzi nam do głowy, że także grzejniki pokojowe mogą stanowić element wystroju wnętrza. Welu z nas wciąż ma przed oczami paskudne żeliwne grzejniki montowane z centralnego rozdzielnika w blokach z wielkiej płyty. Czego to się nie robiło, żeby je jakoś ukryć! Polacy osiągali stopień mistrzowski w obudowywaniu kaloryferów i zasłanianiu ich na wszystkie możliwe sposoby. Oczywiście nie obywało się bez strat ciepła: często mieszkańcy lokalu mieli do wyboru albo zostawić grzejnik na wierzchu i katować się przykrym widokiem, albo go maksymalnie ergonomicznie obudować. Na szczęście współczesne grzejniki nie wymagają od człowieka podejmowania takich decyzji - są na tyle atrakcyjne wizualnie, że czasem stanowią wręcz element ozdobny.