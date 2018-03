Grywalizacja wkracza do stołecznego Urzędu Miasta

Celem dodania elementów grywalizacji do platformy jest zwiększenie zaangażowania jej użytkowników w zakresie realizacji obowiązków sprawozdawczych oraz rozwoju zawodowego. Baza Monitorująca jest platformą internetową służącą zarejestrowanym użytkownikom (pracownikom organizacji pozarządowych i placówek wsparcia dziennego) m.in. do dokumentowania i ewaluacji projektów społecznych. Z kolei program lojalnościowy Miasto Korzyści to system wspierający rozwój i poprawiający standardy w warszawskich placówkach wsparcia dziennego. System grywalizacji zaproponowany przez Laboratorium EE nie tylko pomoże zmotywować instruktorów do regularnego korzystania z tych platform, ale dzięki atrakcyjnym scenariuszom angażuje też odbiorców (dzieci, młodzieży, młodych dorosłych i ich opiekunów), dla których prowadzone są działania w ramach tych platform.

W trakcie trzech dni warsztatowych, w których udział wzięli pracownicy Laboratorium EE, urzędnicy miejscy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, udało się wypracować ramową koncepcję zasad działania systemu grywalizacji oraz stworzyć jej w pełni klikalny prototyp oraz przetestować go z sześcioma potencjalnymi użytkownikami. Drugi etap współpracy firmy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy potrwa do końca kwietnia. W ramach tego etapu prowadzone będą prace związane z rozwojem zaakceptowanej przez Urząd koncepcji grywalizacji.

Źródło: Laboratorium EE