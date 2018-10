Gry mobilne wrocławskiego dewelopera na topie

Spółka T-Bull S.A. może pochwalić się udanym startem ostatniego kwartału 2018 roku. Informacje o sukcesach rozpoczyna publikacja raportu giełdowego za wrzesień. Gry firmy tylko w ubiegłym miesiącu wygenerowały 6,6 miliona pobrań, co sprawia że łączny poziom pobrań całego portfolio to już łącznie 358 milionów. Szczególną uwagę zwraca sukces Top Speed. Średnia wartość transakcji w tej grze wyniosła 5,56 dol., a poziom konwersji wzrósł z 0,02% na 0,07%.

Debiutant z zeszłego miesiąca, czyli najnowsza produkcja od wrocławskiego dewelopera - Tank Battle Heroes również odnotowuje znaczący sukces. Gra swoją premierę w Google Play miała 18 września 2018 roku. Już teraz może pochwalić się ponad milionem pobrań tej aplikacji wśród graczy na całym świecie.

Kolejny, popularny tytuł od spółki to Idle Racing GO, który swoją premierę miał na początku tego roku, a dokładnie w lutym. To właśnie ta gra w ostatnich dniach otrzymała globalne wsparcie w sklepie Google Play. Stało się tak za sprawą dużej aktualizacji, dzięki której w niecały tydzień gra osiągnęła dwa miliony pobrań. Ponadto, Idle Racing GO mógł pochwalić się notowaniem wśród 10 najlepszych produkcji z gatunku symulacji w aż 76 państwach.

Źróło: T-Bull S.A.