Gruper.pl znów cieszy się coraz większą popularnością

Sposób na atrakcyjne okazje

Gruper (https://gruper.pl) to obecnie agregator kuponów rabatowych z różnych portali typu Groupon, Travelist, Triverna, Super Prezenty i inne. W ślad za Amerykanami czy Europą Zachodnią, Polska dała się porwać magii robienia zakupów grupowych, a obecnie bardziej kuponów rabatowych. Bez wątpienia pozostaje fakt, iż na promocjach tego typu najwięcej zyskują klienci. Współpracujące firmy taniej sprzedają towary i usługi, w ten sposób tworzą lojalną społeczność odbiorców. Z pewnością jest to jednak jedna z ciekawszych metod kreowania wizerunku.

Gruper się rozwija

Pomimo zawirowań na rynku, Gruper nie umarł. Na przestrzeni czasu zmienia się natomiast profil działalności – podobnej ewolucji podlegają stale przyzwyczajenia konsumenckie. Szacuje się, że obecnie to oferty turystyczne stanowią niezwykle istotny odsetek grupowych zakupów. Niewątpliwie ten trend jest związany z faktem, że z roku na rok coraz chętniej i dalej wyjeżdżamy.

Poza tym, wśród użytkowników zauważyć można znaczne zainteresowanie biletami na spektakle teatralne czy też koncerty, a także biletami do kina lub do parków rozrywki. Warto również polować na okazje tematyczne związane ze Świętami Bożego Narodzenia, Walentynkami lub Dniem Dziecka.

Coraz więcej ofert B2B jest skierowanych do biznesu i pozwala rozwijać się różnym branżom oraz stanowi niezwykle atrakcyjną szansę na pozyskanie nowych kontrahentów.

Kuponowe szaleństwo

Same kupony rabatowe zrewolucjonizowały sposób myślenia o handlu. Przede wszystkim korzystają na tym firmy, które zgłaszają się do wybranego portalu, a funkcjonuje ich już bardzo dużo i proponują duże zniżki na towary i usługi. Serwisy te otrzymują dodatkowo prowizję od sprzedanych kuponów i ich zadaniem jest zainteresować ofertą potencjalnych klientów.

Dzięki nowoczesnym kanałom komunikacji jest to zdecydowanie prostsze. Oferty, które widnieją na Gruperze cechują się niezwykłą różnorodnością. W serwisie z łatwością znaleźć można zarówno sposób na spędzenie piątkowego wieczoru (kupując bilet do kina), jak i dostarczyć sobie ekstremalnych wrażeń, korzystając np. ze skoku spadochronowego.

Firma, która rozpoczyna współpracę z Grouponem lub innym portalem, który agreguje Gruper, zazwyczaj ma na celu autopromocję i trafienie do jak największej ilości potencjalnych odbiorców. Strategia ta najczęściej wiąże się z ustaleniem atrakcyjnej ceny, co powoduje zadowolenie klienta. I to on poluje na kolejne atrakcyjne propozycje. W praktyce niekoniecznie pójdzie po raz drugi do pizzerii, by zjeść w cenie standardowej, ale moglibyśmy założyć, że gdyby nie Gruper, to wcale by tego miejsca nie znalazł.