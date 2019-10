Grasz w Words with Friends lub Draw Something? Zmień hasło

Zynga poinformowała policję o naruszeniu bezpieczeństwa. Przedstawiciele firmy stoją na stanowisku, iż nie uzyskano dostępu do jakichkolwiek informacji finansowych graczy.

Z drugiej strony serwis The Hacker News opublikował pod koniec września br. raport, z którego wynika, że deweloperzy gier nie doceniają skali naruszeń bezpieczeństwa. Gnosticplayers, jeden z hackerów z Pakistanu, poinformował THN, że udało mu się wydobyć 218 milionów rekordów z serwerów Zyngi. Skradzione przez niego informacje obejmowały:

nazwy,

adresy e-mail,

nazwy użytkowników,

hashowane hasła, SHA1 z salt,

numery telefoniczne,

Identyfikatory Facebooka (jeśli są połączone),

tokeny resetowania hasła (jeśli wcześniej było wymagane).

W związku z powyższym zaleca się, aby osoby, które kiedykolwiek grały w Words with Friends lub Draw Something zmieniły hasło i nie używały go więcej, szczególnie w połączeniu z używanymi dotychczas loginami czy adresami e-mail.

Instrukcje dotyczące zmiany hasła znajdziecie na stronach Zyngi: Words with Friends i Draw Something. Warto dodać, że każdy może także żądać od dewelopera usunięcia jego konta do gry i wszystkich danych osobowych. Proces usunięcia tych informacji z serwerów Zyngi może potrwać nawet 30 dni.