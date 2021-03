Granice Nieskończoności - krótkie opowiadania fantastyczne w wydaniu charytatywnym

„Granice Nieskończoności” to zbiór opowiadań, który jest dostępny jako darmowy ebook. Jednak choć każdy może go pobrać za darmo, czytelnicy są zachęcani do tego, aby przy okazji zaglądnąć tez na stronę wskazanej w antologii fundacji i wesprzeć ją darowizną lub przynajmniej zapoznać się z jej działalnością. Czyli mamy tu połączenie łatwego dostępu do kultury i zachęty do wspierania NGO.