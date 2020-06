Granice nieskończoności - internetowy konkurs literacki

Fantastyka zaangażowana

„Granice nieskończoności” na pierwszy rzut oka jako konkurs na opowiadanie mogą wydawać się podobne do wielu innych inicjatyw. Jest jednak pewna różnica. Spośród nadesłanych opowiadań zostaną wybrane teksty, które później utworzą zbiór opowiadań. Ten zaś będzie do pobrania dla wszystkich chętnych, przy czym czytelnicy będą zachęcani do tego, by przy okazji zainteresowali się wsparciem wskazanej w ebooku organizacji.

„Granice Nieskończoności” to drugi konkurs promującego fantastykę projektu Zapomniane Sny. O ebooku, który powstał poprzednim razem, mającym tytuł „W głębi snów”, pisaliśmy w Dzienniku Internautów na początku kwietnia. Poprzedni zbiór opowiadań dostępny był na podobnych zasadach, jak te zapowiedziane powyżej – czytelnicy pobierający ebook proszeni byli o zaglądnięcie na stronę fundacji Synapsis. W przypadku „Granic” promowana jest fundacja Wspierania Ratownictwa RK.

Na czym polega konkurs?

Najogólniej rzecz biorąc uczestnicy „Granic Nieskończoności” zgłaszają opowiadania w dwóch kategoriach – do tysiąca lub do dwóch tysięcy słów. Koniecznie mieszczące się w szeroko pojętej tematyce fantastycznej i nawiązujące w jakiś sposób do tematu przewodniego. Opis konkursu można znaleźć tutaj:

www.zapomnianesny.pl/granice-nieskonczonosci/

Pod tym też adresem znajduje się odniesienie do szczegółowego regulaminu, a ponadto właśnie tam w przyszłości umieszczona zostanie pokonkursowa antologia w formie ebooka w kilku popularnych formatach. Trójosobowy skład jury powinien sprzyjać różnorodności tekstów, jakie będą miały szansę znaleźć się w końcowej publikacji, więc warto wypatrywać zarówno tekstów lekkich, jak i poważnych. Sam projekt jest długofalowy i na dwóch ebookach prawdopodobnie się nie skończy.