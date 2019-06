Gra planszowa kluczem do bezpieczeństwa pracowników fabryki?

Polskie zakłady pracy są coraz bardziej bezpieczne – tak wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2018 r., w którym zgłoszono ponad 84 tys. poszkodowanych w wypadkach przy pracy, czyli o 4,6% mniej niż w ub. roku. Zmniejszyła się również liczba poszkodowanych przypadająca na 1 000 osób pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) z 6,84 w 2017 r. do 6,37 w roku ubiegłym.

Tendencje spadkowe nie powinny jednak osłabiać czujności kadr menedżerskich, szczególnie zaś w regionach, gdzie wskaźnik wypadkowości jest najwyższy (po 7,88 w woj. wielkopolskim I dolnośląskim, 7,59 w woj. warmińsko-mazurskim) oraz wśród pracowników najbardziej narażonych branż, jak: górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe czy transport i magazynowanie itd.

BHP-owiec nie może spocząć na laurach

Troska o to, by pracownicy przestrzegali zasad BHP to proces żmudny, który jest jednak kluczowy dla poprawy bezpieczeństwa. W Ardagh Glass analizuje się wszystkie wypadki - również te, które zdarzają się w zagranicznych zakładach grupy, a następnie wdraża działania korygujące, prewencyjne oraz udoskonala środki ochrony osobistej itd. Dariusz Szczęsny, Starszy Inspektor w tej hucie twierdzi, że wszystkie te działania przekładają się na spadającą z roku na rok liczbę wypadków oraz krótsze nieobecności pracowników. Czy to powód do zadowolenia? Zdaniem eksperta BHP-owiec nigdy nie powinien spoczywać na laurach. Od lat inspektor obserwuje, że pracownicy z długim stażem pracy w pewnym momencie tracą czujność. Rutyna jest największym wrogiem, bo… rutyna usypia. Dlatego tak ważne jest, by stale szukać nowych sposobów dotarcia do pracowników.

Gra planszowa przełamuje rutynę

Przełomowy sposób na przypomnienie kolejnych zagrożeń w codziennej pracy w hucie znaleźli jej pracownicy, którzy stworzyli grę planszową „Misja bezpieczny hutnik”. Gra polega na przejściu przez cały proces produkcyjny w hucie szkła, unikając przy tym wszelkich zagrożeń. Głównym tematem gry jest BHP, ale ponieważ akcja dzieje się w hucie szkła pojawiają się ciekawostki dotyczące tego materiału oraz ochrony środowiska.

Pomysłodawcą gry jest Lucie Pszonkova, Kierownik Działu Administracji Sprzedaży - prywatnie mama czwórki pociech, które jako pierwsze testowały grę. W zespole opracowującym znalazł się również Inspektor ds. BHP, Specjalista ds. kreowania wizerunku pracodawcy oraz Specjalista ds. szkoleń i rozwoju.

Gra składa się z kilku elementów, a w trakcie pokonywania kolejnych pól uczestnik zabawy odpowiada na pytania związane z BHP. Czasami, w nagrodę za „bezpieczne zachowanie” lub „niebezpieczne zachowanie”, proszony jest o nagradzanie lub karanie kolegi – to dodatkowy element rywalizacji. Gracze zachęcani są też do aktywności fizycznej - w odpowiednich miejscach na planszy proszeni są o zrobienie „pompek”, „pajacyków”, lub „kocich grzbietów”. Przed rozpoczęciem rozgrywki należy przeczytać krótką informację o tym, jak powstają wyroby szklane – to pomaga zagłębić się w tematykę.

Jak dotąd firma przekazała pracownikom ponad 700 sztuk gry.

Źródło: Ardagh Group