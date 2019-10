Gra odpowiedzialna - praktyczne porady

Według różnych statystyk, w zakładach bukmacherskich w naszym kraju bierze udział od 5 do 13% dorosłych Polaków. Jak podaje CBOS w badaniu z 2017 roku, statystyczny Polak przeznacza na gry hazardowe w ciągu roku 223 zł, a wygrywa – około 103 zł. Hazard jest popularniejszy wśród mężczyzn – Polacy wydają na niego średnio 342 zł rocznie i wygrywają 152 zł, podczas gdy Polki przeznaczają na gry 86 zł, a wygrywają – 48 zł. Jak widać, hazard – a w tym zakłady bukmacherskie – są w naszym kraju dość popularne.

Nowelizacja ustawy hazardowej uregulowała branżę

Przez długie lata branża hazardowa w Polsce nie mogła się doczekać jednoznacznych uregulowań prawnych. Dopiero 1 kwietnia 2017 roku w życie weszła znowelizowana ustawa hazardowa, która wprowadziła ramy prawne m.in. dla działalności firm bukmacherskich. I tak od tego dnia w naszym kraju mogą legalnie działać jedynie firmy, które posiadają licencję ministerstwa finansów na organizowanie zakładów wzajemnych w lokalach stacjonarnych i/lub przez Internet. Aby ją otrzymać, operator musi m.in. posiadać siedzibę na terenie Polski, opłacać w naszym kraju 12% podatku obrotowego oraz weryfikować wiek i tożsamość graczy – tak aby z jego usług korzystały jedynie osoby pełnoletnie.

Wprowadzone przepisy miały na celu m.in. zapewnienie stabilnych wpływów do budżetu z tytułu podatku od gier i zakładów, zminimalizowanie szarej strefy hazardowej oraz ochronę graczy przed negatywnymi skutkami hazardu. Co więcej, ustawa wprowadziła kary finansowe zarówno dla firm bez licencji ministerstwa oferujących zakłady wzajemne na terenie Polski, jak i graczy korzystających z ich usług.

– Kary finansowe za grę u operatorów bez koncesji mogą być bardzo dotkliwe i łatwo sobie przekalkulować, że takie ryzyko się nam nie opłaca. Grając online na nielegalnych serwisach narażamy się na wysokie kary, co wynika z przepisów ustawy o grach hazardowych oraz kodeksu karno-skarbowego – mówi redaktor Wojciech Borecki z serwisu Legalsport.pl, analizującego rynek zakładów, kursy oraz aktywne promocje bukmacherskie w Polsce. Zgodnie z art. 89 ust.4 pkt 5 za nielegalną grę grozi kara w wysokości 100% uzyskanej wygranej, niepomniejszonej o kwoty wpłaconych stawek – w praktyce oznacza to, że gracz, który postawił zakład za 50 zł i wygrał 100 zł, musi oddać całe 100 zł, a nie tylko 50 zł, które de facto stanowi jego zysk.

Jak grać legalnie i odpowiedzialnie?

W jaki sposób więc można grać odpowiedzialnie i – co najważniejsze – legalnie? W pierwszej kolejności warto zajrzeć na stronę internetową ministerstwa finansów. Można tam znaleźć listę wszystkich legalnych w danej chwili operatorów zakładów wzajemnych, ich dokładne nazwy, numery licencji oraz ich rodzaje. Oczywiście każdy legalny bukmacher podkreśla uczciwość swojego działania na własnej witrynie internetowej – jeśli trafimy więc na taką stronę i znajdziemy numer licencji, a nawet skan czy zdjęcie odpowiedniej decyzji ministerstwa finansów, mamy pewność, że firma działa legalnie.

Należy przy tym mieć świadomość, że wielu zagranicznych operatorów próbuje obchodzić polskie przepisy i mimo zakazów oraz groźby kar finansowych, sięgających nawet milionów złotych, próbuje oferować Polakom swoje usługi. W Internecie nietrudno trafić na reklamy takich bukmacherów – jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości w pierwszej kolejności należy zajrzeć do rejestru ministerstwa, a później można jeszcze sprawdzić, czy witryna bukmachera nie znajduje się w Rejestrze Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą. Jest to prowadzony przez administrację rządową swoisty rejestr bukmacherów bez licencji ministerstwa finansów.

Na koniec należy jeszcze raz podkreślić, że również gracze korzystający z usług operatorów bez odpowiedniej koncesji narażeni są na kary finansowe. Kilka lat temu głośny był wyrok Urzędu Skarbowego w Szczecinie, który ukarał taką osobę grzywną w wysokości 5000 zł za nielegalną grę w sieci w latach 2009-2011. W tamtym okresie Służba Celna oraz odpowiednie komórki Urzędów Skarbowych zlokalizowały jeszcze…ponad 24 tys. graczy łamiących przepisy ówczesnej ustawy hazardowej, którzy wygrali łącznie ponad 27 mln zł. Wobec wszystkich wszczęto postępowania skarbowe. Jak więc widać, w tej kwestii ryzyko się nie opłaca.

Autor: Jarosław Zalewski

Źródła:

http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet

https://www.legalsport.pl/bukmacherzy/legalni-bukmacherzy-w-polsce-lista/lista-legalnych-bukmacherow/

https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/zaklady-wzajemne-i-gry-hazardowe-przez-internet/

https://strefabiznesu.pl/co-drugi-polak-siega-po-hazard-czy-zawsze-robimy-to-legalnie-i-czym-sie-to-konczy/ar/c3-14019607

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/sad-skazal-internaute-za-nielegalne-zaklady-w-internecie/2dvdjvr