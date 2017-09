Gotowi na szkołę - Microsoft uruchamia drugą odsłonę Akademii Office Junior, skierowaną także do rodziców

Według ostatnich badań PISA (Programme for International Student Assessment), przeprowadzonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), polscy uczniowie zajmują 22. miejsce w międzynarodowym rankingu dotyczącym umiejętności posługiwania się wiedzą. Badanie przeprowadzono na grupie wiekowej 15-latków, a udział w nim wzięło ponad 4 tys. uczniów ze 160 szkół gimnazjalnych i 9 ponadgimnazjalnych w całej Polsce.

Najlepiej polskie nastolatki radzą sobie z czytaniem i interpretacją tekstu (5. miejsce w Unii Europejskiej), z obliczeniami matematycznymi (8. miejsce) i z naukami przyrodniczymi (10. miejsce). W porównaniu ze swoimi kolegami z pozostałych państw Europy polscy żacy wypadli całkiem dobrze – plasują się powyżej średniej. Jednak do liderów rankingu, którymi okazali się uczniowie z Singapuru, nadal sporo im brakuje. Na tle swoich rówieśników – wypadają na solidną czwórkę, może z małym plusikiem.

Badanie PISA przeprowadzane jest cyklicznie co 3 lata. To największe badanie edukacyjne na świecie, uznawane zarazem za najbardziej prestiżowy ranking wiedzy w poszczególnych państwach świata.

W procesach kształcenia uczniów multimedia stały się wręcz nieodzownym elementem codzienności w wielu polskich szkołach. Jednakże „bycie na czasie” z treściami, których dzieci uczą się w szkołach, pociąga za sobą zaangażowanie również ze strony rodziców. W dużej mierze to właśnie z uwagi na rodziców eksperci Office uruchamiają drugi sezon bezpłatnej Akademii Office Junior.

– Akademia Office Junior skierowana jest nie tylko do uczniów, lecz także do ich rodziców. Zdajemy sobie sprawę z tego, że aplikacje Office są powszechnie używane w szkołach, a dzieci wykorzystują je w zasadzie na każdej lekcji w szkole, a także podczas odrabiania prac domowych. Dzisiaj technologiczna edukacja zaczyna się dużo wcześniej, niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Dlatego postanowiliśmy stworzyć wirtualną przestrzeń Akademii Office Junior, w której rodzice znajdą wskazówki pozwalające im opanować najważniejsze funkcje aplikacji Office, takich jak Excel, Word, PowerPoint, OneDrive i OneNote. Wierzymy, że dzięki temu pomogą swoim pociechom w zdobyciu czerwonego paska na świadectwie – mówi Agata Dybul z polskiego oddziału Microsoft.

Na Akademię Office Junior składa się seria filmów video, w ramach których eksperci przystępnym językiem objaśnią na konkretnych przykładach, jak za pomocą kilku kliknięć przygotować piękną prezentację w programie PowerPoint, jak wykorzystać nieznane funkcje w aplikacji Word, jak opanować budżet w Excelu i do czego przydają się odręcznie spisane, cyfrowe notatki w OneNote, a także do czego służy wirtualny dysk OneDrive, w którym pomieszczą się wszystkie najważniejsze dla nas pliki (zdjęcia, dokumenty, filmy, muzyka etc.).

Filmy szkoleniowe z aplikacji Office, które znalazły się w tegorocznej edycji Akademii Office Junior, pozwolą rodzicom i ich dzieciom w wieku szkolnym wspólnie postawić pierwsze kroki na ścieżce cyfrowej edukacji. A to niezwykle ważna ścieżka. We wspomnianych wcześniej badaniach PISA znajdziemy bowiem jeszcze jeden interesujący wskaźnik: korelację szkolnych wyników uczniów z korzystaniem przez nich z komputerów w domu, w celach edukacyjnych. Okazuje się, że uczniowie spędzający przed komputerem jeden bądź dwa dni w tygodniu radzą sobie w szkole lepiej i otrzymują wyższe stopnie, niż ich rówieśnicy, którzy uczą się z takimi urządzeniami rzadziej.

Akademia Office Junior dostępna jest dla wszystkich uczniów oraz rodziców na stronie: akademiaoffice.pl