Google wypuści poważnie ocenzurowaną wyszukiwarkę?

Przez 8 lat Google za sprawą "Wielkiego Firewalla" nie był obecny na większości obszaru Chin, ponieważ odmówił cenzorowania wyników wyszukiwania. Podobno jednak od grudnia 2017 roku trwają intensywne prace nad powrotem giganta do Państwa Środka - na zasadach określonych przez chiński rząd. Do dokumentów mających potwierdzać te informacje dotarł The Intercept.

Portal podaje, że w ramach projektu pod kryptonimem "Dragonfly" powstała aplikacja Androidowa, zwana "Maotai" lub "Longfei", która została już zaprezentowana chińskim decydentom. Od zwykłego Google'a mają ją różnić filtracja treści związanych z prawami człowieka, demokracją, religią czy pokojowymi protestami oraz blokada konkretnych stron, np. BBC czy Wikipedii.

Aplikacja mogłaby trafić na chiński rynek nawet za 6-9 miesięcy. Rzeczniczka Google'a odmawia komentarza na temat "spekulacji o przyszłych planach".

