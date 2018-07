Google Play Protect - nie zawsze skuteczna ochrona

Podjęte przez firmę Google zobowiązanie odnośnie ochrony swoich użytkowników przed złośliwymi aplikacjami jest owszem ambitne i godne szacunku, jednak sama ochrona wciąż nie funkcjonuje tak, jak firma Google by sobie tego życzyła. Potwierdza to wynik półrocznego testu wytrzymałości. Testowane oprogramowania, jak również narzędzie Google Play Protect, miały za zadanie wykryć prawie 9500 świeżo zainfekowanych aplikacji oraz przefiltrować ponad 8500 aplikacji zawierających przykłady złośliwego oprogramowania zidentyfikowanych 2 tygodnie wcześniej.

Wszystkie aplikacje oraz Google Play Protect, zostały przetestowane w ramach trzech oddzielnych rund. Kategorie testów to: ochrona, użyteczność oraz funkcje. W pierwszych dwóch kategoriach możliwych do zdobycia było 6 punktów, a w zakresie funkcji 1 punkt, co razem daje maksymalny wynik 13 punktów. W każdej z trzech rund przed wszystkimi aplikacjami zabezpieczającymi postawiono najpierw zadanie wykrycia 3200 zupełnie nowych przykładów złośliwego oprogramowania w teście typu „real world”. Kolejnym celem było wykrycie zbioru referencyjnego złożonego z kolejnych 2800 aplikacji zawierających złośliwe oprogramowanie, które już od dwóch tygodni siało spustoszenie w sieci. Łącznie należało więc przefiltrować około 18 000 złośliwych aplikacji. Narzędzie Google Play Protect znalazło się w tyle, osiągając wykrywanie na poziomie 56.8% i 61.5%.

AV-LAB opracowało zbiorcze kryterium użyteczności, na podstawie którego dokładnie analizowane jest, co dana aplikacja robi podczas testu. Gdy jej działanie wymaga zbyt dużej mocy przetwarzania, prowadzi ona do szybkiego rozładowywania się baterii; tak samo, jak ciągły dostęp do danych w tle. Ponadto test miał na celu sprawdzenie, o czym raportują aplikacje zabezpieczające podczas masowej instalacji nieszkodliwych aplikacji. W tym celu w laboratorium pobierało z Google Play Store bądź z innych źródeł około 2500 do 3000 programów na system Android, a następnie zaczęło je instalować.

Za dodatkowe funkcje oferowane przez aplikacje laboratorium przyznawało maksymalnie jeden punktu z uwagi na fakt, że funkcje te nie są powiązane z kwestią bezpieczeństwa. Użytecznym dodatkiem jest ochrona przed kradzieżą. Następną funkcją, która wydaje się przydatna, jest ochrona bezpiecznego przeglądania stron, która chroni użytkownika przed zainfekowanymi stronami i phishingiem. Posiadają ją wszystkie spośród ocenianych aplikacji z wyjątkiem Google Play Protect.

Jak się okazało, narzędzie oferowane przez Google uplasowało się ostatecznie na ostatniej pozycji z łącznym wynikiem 6 punktów. Rozwiązania G DATA po raz kolejny zdobyło zaś 13 na 13 punktów możliwych do zdobycia we wszystkich kategoriach, zajmując tym samym czołową pozycję.

Źródło: FL Group