Google oznacza witryny HTTP jako "niezabezpieczone"

Google ogłosił w lutym - podczas przedstawiania planu działania przeglądarki na 2018 rok - swój plan flagowania wszystkich stron HTTP w Chrome. Począwszy od lipca 2018 r., po wydaniu Chrome 68, oznacza on wszystkie witryny HTTP jako niezabezpieczone. Informuje o tym na blogu Google Security Emily Schechter - menedżer produktu bezpieczeństwa Chrome. Pisze przy tym, że Protokół HTTPS odblokowuje ulepszenia wydajności, jak i nowe zaawansowane funkcje, które są zbyt wrażliwe na http.

Dziś nadszedł dzień, w którym Chrome 68 jest dostępny dla każdego, kto ma komputer z systemem Windows, Mac lub Linux.

Dariusz Woźniak, inżynier techniczny Bitdefender z firmy Marken, twierdzi, iż flagowanie wszystkich stron internetowych jako niebezpiecznych, być może nakłoni programistów do szybszego przeniesienia swoich portali na lepiej szyfrowany protokół, a co za tym idzie, do zwiększenia bezpieczeństwa odwiedzających witryny.

Źródło: BitDefender