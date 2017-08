Google ma obowiązek usunąć wyszukiwania – prawo do bycia zapomnianym

Oznacza to, że nie możemy żądać usunięcia każdej informacji, która w naszej ocenie jest niekorzystna lub stawia nas w niekorzystnym świetle. Inspiracją do wprowadzenia zmian było założenie, że nawet w przypadku popełnienia przestępstwa sprawcy przysługuje prawo do zatarcia skazania. Taki odpowiednik w internecie nie istnieje – w przestrzeni cyfrowej znajdziemy nasze wypowiedzi, fotografie oraz informacje sprzed wielu lat. Internet może ponadto zawierać dane nieprawdziwe – chociażby szykany ze strony konkurencji. Dane te są przechowywane bez ograniczenia czasowego. Po latach mogą negatywnie wpłynąć na naszą karierę zawodową czy inne aspekty życia.

Google umożliwiają złożenie odpowiedniego wniosku o usunięcie linku zawierającego nasze dane osobowe. Należy pamiętać, że prawo do bycia zapomnianym nie oznacza całkowitego usunięcia danej informacji lub linku z internetu. Po wpisaniu naszego imienia i nazwiska, strona ta nie będzie się pojawiać w wynikach wyszukiwania. Każda sprawa musi być rozpatrywana indywidualnie. Przeprowadzenie analizy ustali czy istnieje podstawa o ubieganie się usunięcia linka z wyszukiwarki, a następnie administrator danych – np. Google – może odmówić usunięcia danych w określonych sytuacjach.

Przykładem jest link do strony dotyczącej nadużyć finansowych, postępowań karnych, nieprawidłowości w wykonywanej pracy zawodowej lub zachowań przedstawicieli władzy. W orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości odnośnie Google Spain oraz Google International wnioskujący Hiszpan żądał usunięcia z Google informacji o sobie. Kilkanaście lat wcześniej jego nieruchomość została zlicytowana za długi, a informacja o licytacji domu była jedną z pierwszych pojawiających się w wynikach wyszukiwania po wpisaniu jego imienia i nazwiska. Hiszpan argumentował, że spłacił już zadłużenie, ułożył sobie życie na nowo i nie chce dalszego udostępniania danych osobowych z przeszłości, ponieważ wpływa to na jego dobre imię. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podzielił argumenty oskarżającego żądając, by Google usunęło konkretny link z wyników wyszukiwania. Podstawową kwestią było uznanie, że wyszukiwarka przetwarza dane osobowe – w zawiązku z czym należy ją uznać za administratora danych.

Wyegzekwowanie skuteczności takiego wniosku może okazać się niezwykle trudne. Informacje w cyberprzestrzeni są często kopiowane, pojawiają się w różnych miejscach – oznacza to, że będziemy zmuszeni do składania żądań w stosunku do każdej z tych stron indywidualnie. Przepisy mogą nie być w 100% skuteczne, jednakże prawo do bycia zapomnianym stanowi istotny krok w celu wzmocnienia naszych praw do prywatności i ochrony danych osobowych.

Autor: mec. Joanna Worona z Kancelarii Gardocki i Partnerzy