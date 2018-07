Google i my. Jak wygląda nasza relacja i czy mamy wpływ na jej przyszły kształt?

Działalność Google od dawna wykracza poza usługi samej wyszukiwarki. Obecnie do dyspozycji odbiorców jest szereg bezpłatnych aplikacji, m.in. przeglądarka, skrzynka e-mail, wirtualny dysk, mapy, a także kalendarz. Logowanie do każdego z tych programów możliwe jest przy użyciu jednego adresu mailowego oraz hasła. Działanie to budzić może pewne wątpliwości, związane z ochroną i bezpieczeństwem danych osobowych.