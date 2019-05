Google blokuje aktualizację androida dla Huawei. Jak tę decyzję ocenia ekspert?

Google udostępnia informacje o ważnych aktualizacjach systemu operacyjnego oraz o krytycznych lukach bezpieczeństwa wszystkim partnerom sprzętowym, aby mogli odpowiednio zareagować i zabezpieczyć swoich klientów. W przyszłości Huawei zostanie pozbawiony dostępu do tych informacji. Jednakże popularny producent smartfonów w przyszłości wciąż będzie miał dostęp do danych i informacji zebranych w Android Open Source Project (AOSP). Przedstawiciel Google potwierdził taką informacje w amerykańskim portalu informacyjnym The Verge.

„Temat aktualizacji Androida jest niepewny”

Główny analityk zagrożeń mobilnych z G DATA - Alexander Burris - zauważa, że od tej pory użytkownicy urządzeń od Huawei z pewnością otrzymają aktualizacje zabezpieczeń i samych funkcji systemu później niż jak to miało miejsce do tej pory. To nie jest dobra informacja dla klientów tej firmy. Choć dla wielu urządzeń i producentów na rynku sprawa aktualizacji samego Androida i tak nie jest pewna. Google stara się pominąć producentów urządzeń i dystrybuować aktualizacje z wykorzystaniem własnych kanałów, ale według eksperta, wysiłki te są dalekie od pełnego sukcesu.

To nie koniec przykrych niespodzianek. Huawei straci dostęp do ważnej usługi jaką jest sklep Google Play. Sytuacja będzie dotyczyć wszystkich smartfonów sprzedawanych poza Chinami. Użytkownicy zostaną pozostawieni sami sobie i będą musieli szukać alternatyw na własna rękę. Ryzyko zainfekowania urządzeń poszybuję w górę, ponieważ sam sklep Google nie jest wolny od złośliwego kodu, a nieautoryzowane sklepy z aplikacjami prezentują zdecydowanie niższy poziom bezpieczeństwa.

Co na to Huawei?

Huawei zareagowało na doniesienia własnym oświadczeniem. Firma obiecuje zapewnić dostęp do aktualizacji zabezpieczeń dla wszystkich smartfonów i tabletów marek Huawei i Honor. Jednak nie ma tam mowy o aktualizacjach wersji mobilnego systemu operacyjnego.

Źródło: G DATA