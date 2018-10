Golarki i trymery dla eleganckiego mężczyzny

Broda - powrót mody na mężczyznę-drwala

Obecnie do lamusa odchodzi trend, według którego mężczyzna miał mieć twarz idealnie gładką podobnie jak kobieta. Panowie mają być teraz silni i męscy, a atrybutem zadbanego mężczyzny jest broda. Rodzaj i kształt noszonej brody są dowolne - panowie mogą dobrać ją do kształtu twarzy, stylu ubierania się i własnych preferencji co do długości zarostu na twarzy. Aby broda zawsze prezentowała się dobrze, panowie mogą korzystać z trymera. Jest to praktyczne urządzenie, dzięki któremu łatwo nadaje się kształt zarostowi i skraca się go do pożądanej długości.

Niejeden nowoczesny trymer do brody jest wyposażony w regulację, dzięki której możliwe jest uzyskanie aż 20 różnych długości brody. Dzięki urządzeniu, bez trudu uzyskuje się ładną linię brody, a twarz wygląda na zadbaną i wypielęgnowaną. Prawidłowo przycięty zarost jest miękki w dotyku, a kobiety wprost nie mogą oprzeć się mężczyznom, którzy dbają o estetykę brody. Co ważne, trymer bez przeszkód można zabrać ze sobą nawet do pracy, by poprawić wygląd brody przed randką - urządzenie działa nawet kilkadziesiąt minut na jednym akumulatorze.

Gładka twarz bez zarostu - jak o nią dbać?

Moda na brodę i wąsy ma wielu zwolenników, jednak część panów woli gładką twarz bez zarostu. Ponadto niektórzy mężczyźni mają rzadki i słaby zarost, przez co trudno jest im zapuścić atrakcyjną brodę lub wąsy. Panowie, którzy każdego dnia golą twarz, mogą postawić na golarki https://www.philips.pl/c-m-pe/twarz-golarki. Elektryczne maszynki do golenia ułatwiają dokładne usuwanie włosków bez podrażnień i skaleczeń, dzięki czemu twarz prezentuje się perfekcyjnie.

Za pomocą golarek elektrycznych możliwe jest golenie się na mokro lub na sucho. Ostrza poruszają się w różnych kierunkach, dzięki czemu łatwo usuwa się włoski z trudno dostępnych miejsc. Prędkość golenia można dostosować do własnych preferencji i potrzeb. Golarki działają zarówno po podpięciu ich do sieci elektrycznej, jak i po podłączeniu akumulatora. Co ważne, jedno ładowanie akumulatora wystarcza na kilkadziesiąt minut pracy, a w przypadku potrzeby szybkiego podładowania urządzenia - już po 5 minutach można ogolić dokładnie twarz. W zestawie z golarką dostępne jest etui podróżne, dzięki któremu urządzenie można zabrać ze sobą na wakacje lub w podróż służbową.