Gmail na smartfonach Huawei - Google nie zabrania z niego korzystać

Gmail na smartfonach Huawei – co to oznacza?

Zanim przejdziemy do tego, jak można uruchomić Gmail na smartfonach Huawei, które nie mają dostępu do usług Google, warto powiedzieć kilka słów o samych klientach pocztowych. Niektórym może się wydawać, że Gmail czy Outlook, to osobne programy, które wymagają instalacji na smartfonie, by z nich korzystać. To nie do końca prawda, bo choć sama aplikacja może wiele ułatwić, jest tylko dodatkiem. Sam klient pocztowy to bowiem nic innego, jak program, który pozwala na łączenie się z serwerem poczty elektronicznej oraz pobieranie czy wysyłanie z jego udziałem wiadomości. Nikt więc nie powiedział, że korzystanie z konta Gmail czy Microsoft musi odbywać się z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji producenta.

Jak włączyć Gmail na smartfonach Huawei?

Gmail na smartfonach Huawei, które nie mają dostępu do usług Google, nie występuje jako osobna aplikacja. Nie oznacza to jednak, że nie da się z samej poczty korzystać. Urządzenia Huawei mają bowiem zainstalowanego już własnego klienta pocztowego, który pozwala na podłączenie konta i normalne korzystanie z poczty elektronicznej. Aplikacja znajduje się już na smartfonie z Huawei Mobile Services i nazywa się po prostu E-Mail.

Żeby uruchomić konto Google na telefonie Huawei i dobierać pocztę, należy wejść w aplikację E-Mail i kliknąć Dodaj konto Gmail. Następnie należało będzie wpisać naszą nazwę użytkownika, a w kolejnym kroku wpisać hasło do poczty. Ostatnią z rzeczy, którą trzeba będzie zrobić, to pozwolić aplikacji E-Mail na dostęp do konta Google. Potem następuje synchronizacja usługi i gotowe. Można bez problemu korzystać z poczty na telefonie Huawei. Tak samo można postępować z innymi usługami pocztowymi, jeżeli się z nich korzysta.

Inny sposób, by korzystać z Gmail na smartfonie Huawei

Jeżeli nie chcemy korzystać z aplikacji E-Mail, można sprawdzić pocztę Gmail na smartfonie Huawei w inny sposób. Trzeba wejść w przeglądarkę Internetową (Browser), a następnie w pasku wyszukiwania wpisać adres mail.google.com. To pozwoli na korzystanie z Gmail w wersji przeglądarkowej i normalne wysyłanie czy odbieranie wiadomości. Jak więc dobrze widać, korzystanie z Gmail na smartfonach Huawei bez usług Google, to nic trudnego.